Джо Байден показал последнее фото в должности президента

За считанные часы до инаугурации Трампа Байден показал фото с женой Джилл Байден

Президент Америки Джо Байден за считанные часы до инаугурации Трампа решил показать в сети последнее селфи с женой Джилл. Именно сегодня, 20 января, он передаст власть в Америке в руки новоизбранного президента Трампа.

В своем твиттер-аккаунте Джо Байден опубликовал милое селфи с женой Джилл, на котором они запечатлены на пороге Белого дома. Именно там президентская чета встретит своих преемников — Дональда и Меланию Трамп на традиционное чаепитие перед официальной частью инаугурации новоизбранного президента.

Как видно, на снимке Джо и Джилл Байден при полном параде и радостно улыбаются. В подписи к публикации 46-й президент США написал о своей любви к Америке.

"Еще одно селфи на дорогу. Мы любим тебя, Америка", — говорится в подписи к фотографии.

Отметим, что в понедельник, 29 января, состоится инаугурация 47-го президента США республиканца Дональда Трампа. Присяга нового президента запланирована на 19:00 по киевскому времени. Праздничный парад начнется в 21:00, а вечерние балы после — 23:00.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" напоминал, как выглядела первая леди Мелания на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Тем временем все ожидают, какой наряд выберет первая леди на вторую инаугурацию мужа.