Юлію Тимошенко помітили у Вашингтоні на інавгураційному молебні (фото)

Юлію Тимошенко помітили у Вашингтоні під час одного з основних заходів, присвячених інавгурації Дональда Трампа. Мова йде про інавгураційний молебень. Про це свідчать фотографії, які є в розпорядженні редакція.

На заході були присутні всі основні члени команди Дональда Трампа, включаючи його найближчих радників, високопосадовців адміністрації та ключових політичних союзників. Не виключається переговорний процес Тимошенко з членами найближчої команди Трампа.

Як відомо, 18 січня, у суботу, в США стартували інавгураційні заходи, які триватимуть чотири дні. Цього року, через очікувані екстремально низькі температури та поривчастий вітер у Вашингтоні, основні заходи інавгурації були перенесені до ротонди Капітолію США. Таке рішення прийняв Дональд Трамп, посилаючись на прецедент 1985 року, коли Рональд Рейган провів свою інавгурацію в приміщенні через схожі погодні умови.

У програмі передбачені присяги віцепрезидента Джей Ді Венса та президента Трампа, його інавгураційна промова, а також почесний від’їзд Джо Байдена.

Нагадаємо, ми зібрали головні події інавгурації Дональда Трампа.