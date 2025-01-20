Амбициозные планы развития Америки и ни слова об Украине. Главные заявления Трампа на инаугурационной речи

47 президент США сосредоточился на планах развития Америки

Во время своей инаугурационной речи Дональд Трамп, ставший президентом США во второй раз, сделал акцент на внешней и внутренней политике, социальных вопросах и энергетической независимости страны. Президент заявил, что его администрация будет работать на благо американского народа, ставя интересы США на первое место.

Основные заявления Трампа во время инаугурации

Сразу после инаугурации Трамп объявил о подписании ряда важных указов.

"Сегодня я подпишу ряд исторических указов. Во-первых, я объявлю чрезвычайное положение на нашей южной границе", – подчеркнул президент США.

Он заявил о немедленном прекращении незаконной миграции и возвращении миллионов человек, находящихся в стране нелегально. Кроме того, Трамп возобновляет программу "Оставайтесь в Мексике", предусматривающую, что мигранты будут ожидать рассмотрения дел за пределами США. А Мексиканский залив будет переименован в американский.

Защита страны

Дональд Трамп пообещал сосредоточиться на защите Америки: "Как главнокомандующий я буду защищать государство от иностранных угроз — буду делать это с таким пылом, как никто никогда раньше".

Президент заверил, что США завершат те войны, которые были начаты другими странами, и создадут мощную армию в мире.

Трамп объявил чрезвычайное положение в энергетике: "США будут нацией производителей, и у нас будет то, чего никакая другая нация никогда не будет — наибольшее количество нефти и газа из всех стран на земле", – заявил он.

Президент отметил, что США планируют увеличить добычу нефти и стать лидером в сфере экспорта энергоресурсов. Его президентство ознаменует начало нового периода процветания для страны: "Золотая эра Америки начинается сегодня с этого дня. И дальше наша страна будет процветать. Нам будут завидовать все нации и страны".

Другие заявления

Трамп заявил о намерении вернуть Панамский канал под контроль США, чтобы предотвратить передачу его Китаю. "США будут расширяться. Наши предки пересекали океаны, пустыни, мы покоряли огромные горы, мы покоряли космос, мы расщепляли атом. Нет ничего, что Америка не могла бы сделать".

Также он сказал, что на Марс отправятся астронавты, а американский флаг будет установлен на Красной планете.

Впрочем, в своей инаугурационной речи Трамп не сказал ни слова ни об Украине, ни о России. Только заявил, что он будет тем человеком, который установит мир.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о том, как проходит инаугурация Трампа и где ее смотреть. Впервые за 40 лет американцы сменили традиционную локацию проведения торжеств.