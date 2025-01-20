Таймер на 24 часа уже запустили: как в Украине отреагировали на инаугурационную речь Трампа

Заявление Трампа об окончании войны через 24 часа не воспринимают серьезно.

Реакция украинского и международного сообщества на инаугурационную речь Дональда Трампа оказалась неоднозначной. Эксперты и общественные деятели обратили особое внимание на экономические заявления и отсутствие упоминаний Украины.

"Телеграф" собрал наиболее интересные мнения лидеров мнений.

Основатель Монобанка Олег Гороховский лаконично прокомментировал выступление риторическим вопросом: "Уже завтра справедливый мир?"

Руководитель ЦПИ СНБО, лейтенант Андрей Коваленко отметил слова новоизбранного президента США относительно энергетики. "Меседж Трампа о том, что США будут экспортировать собственную энергетику по всему миру, должен особенно понравиться Путину — еще больше, чем неизвестные дроны по НПЗ", — отметил он.

Российский и украинский журналист Иван Яковина отметил агрессивный характер речи и ее направленность против действующего президента Джо Байдена. По его наблюдениям, Трамп анонсировал масштабные изменения во внутренней политике США: от усиления миграционного контроля до отмены экологических инициатив.

"Фактически он вводит в США чрезвычайное положение. Формально — для борьбы с нелегальной иммиграцией и инфляцией", — подчеркнул Яковина.

Украинский инфлюэнсер Игорь Лаченков обратил внимание на отсутствие упоминаний об Украине и мгновенной реакции криптовалютного рынка на речь. "Трамп завершил свою первую инаугурационную речь. Ни слова об Украине. Криптовалюта уже реагирует на речь. 24 часа пошли."

Российский журналист и бывший депутат Госдумы России Александр Невзоров в своем сообщении в основном коротко передал содержание основных заявлений Трампа, а также отметил, что Камала Гаррис и Джо Байден не аплодировали ему.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Украине взорвались мемами об образе Мелании Трамп на инаугурации. Ее назвали Клавдией Петровной, Шапокляк и даже монахиней.