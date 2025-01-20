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Клавдия Петровна, Шапокляк и монахиня: в Украине взорвались мемами об образе Мелании Трамп на инаугурации

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Меланию Трамп сравнивают с Клавдией Петровной, Шапокляк и торшером Новость обновлена 20 января 2025, 21:34
Меланию Трамп сравнивают с Клавдией Петровной, Шапокляк и торшером. Фото Колаж Телеграфу

Для инаугурации мужа первая леди выбрала строгий лук и шляпу, прикрывающую ее глаза

В понедельник, 20 января 2025, в 19:00 по киевскому времени началась инаугурация 47 президента США Дональда Трампа. Перед этим провели традиционное чаепитие в Белом доме с Джо и Джилл Байден, куда новый лидер Штатов прибыл с супругой Меланией Трамп. Новая первая леди прибыла в строгом наряде и шляпе, которая закрывает половину ее лица.

В Украине сеть взорвалась мемами о луке Мелании Трамп. Украинцы начали сравнивать ее с Клавдией Петровной, монахиней, Шапокляк.

Так, вернувшийся на пост президента США инаугурация Дональда Трампа привлекла внимание не только политическими заявлениями, но и внешним видом его супруги, Мелании Трамп. Ее наряд — темное пальто с застежкой и шляпа широкого кроя — стали причиной волны шуток и мемов в социальных сетях, в частности в Украине.

Дональд и Мелания Трамп на инаугурации 2025 года
Фото: Getty Images
Мелания Трамп на инаугурации 2025
Фото: Getty Images

Украинцы быстро заметили схожесть образа Мелании с героями советских мультфильмов и фильмов. Кто-то назвал ее "Шапокляк" — известной героиней мультфильма о Чебурашке, которая также носила шляпу и выглядела сдержанно, но немного хитро.

Мелания Трамп мем

Другие увидели в ее образе Клавдию Петровну — украинскую певицу, скрывавшую свою личность за большими шляпами. Пользователи также назвали ее Меланией Трамповной. Некоторые заметили сходство первой леди США с торшером. Вероятно, именно из-за формы ее шляпы.

мемы о Мелании Трамп
мемы о Мелании Трамп
мемы о Мелании Трамп

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Джо Байден показал последнее селфи в должности президента. Он показал милое фото с женой Джил.

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#США #Инаугурация #Дональд Трамп #Мелания Трамп