Клавдия Петровна, Шапокляк и монахиня: в Украине взорвались мемами об образе Мелании Трамп на инаугурации

Для инаугурации мужа первая леди выбрала строгий лук и шляпу, прикрывающую ее глаза

В понедельник, 20 января 2025, в 19:00 по киевскому времени началась инаугурация 47 президента США Дональда Трампа. Перед этим провели традиционное чаепитие в Белом доме с Джо и Джилл Байден, куда новый лидер Штатов прибыл с супругой Меланией Трамп. Новая первая леди прибыла в строгом наряде и шляпе, которая закрывает половину ее лица.

В Украине сеть взорвалась мемами о луке Мелании Трамп. Украинцы начали сравнивать ее с Клавдией Петровной, монахиней, Шапокляк.

Так, вернувшийся на пост президента США инаугурация Дональда Трампа привлекла внимание не только политическими заявлениями, но и внешним видом его супруги, Мелании Трамп. Ее наряд — темное пальто с застежкой и шляпа широкого кроя — стали причиной волны шуток и мемов в социальных сетях, в частности в Украине.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Украинцы быстро заметили схожесть образа Мелании с героями советских мультфильмов и фильмов. Кто-то назвал ее "Шапокляк" — известной героиней мультфильма о Чебурашке, которая также носила шляпу и выглядела сдержанно, но немного хитро.

Другие увидели в ее образе Клавдию Петровну — украинскую певицу, скрывавшую свою личность за большими шляпами. Пользователи также назвали ее Меланией Трамповной. Некоторые заметили сходство первой леди США с торшером. Вероятно, именно из-за формы ее шляпы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Джо Байден показал последнее селфи в должности президента. Он показал милое фото с женой Джил.