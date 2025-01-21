На инаугурации Трампа было по меньшей мере две украинки: кто они и как выглядели

Могло быть и больше украинок, но в ротонду Капитолия пригласили не всех

На инаугурации президента США Дональда Трампа было по меньшей мере две известные украинки, получившие места в ротонде Капитолия. Одной из них была Александра Николаенко, Мисс Украина 2001, прибывшая на инаугурацию вместе со своим мужем, миллиардером Филом Раффином. Другая – Оксана Маркарова, посол Украины в США.

В частности, Маркарова опубликовала в соцсетях сообщение со своим фото на фоне гостей перед началом инаугурации и фото программы мероприятия. Можно отметить, что приглашение посла Украины в ротонду Капитолия, куда фактически попали только "избранные" – это хороший знак.

Александра Николаенко – бывшая модель, телеведущая и основательница конкурса Мисс Украина Вселенная. На инаугурации она с мужем получили места вблизи супругов Клинтонов, фактически в трех метрах от Трампа. Возможно, это связано с тем, что они давние знакомые: Трамп был владельцем конкурса Мисс Мира, где Николаенко в 2001 году представляла Украину.

Ее муж, 89-летний Филипп Джин Раффин также считается приближенным к Трампу лицом и другом его семьи. В 2008 году Раффин и Николаенко поженились в Мар-а-Лаго, имении Трампа в Палм-Бич, сам будущий президент США был дружкой на свадьбе. Также именно Раффин в свое время предложил Трампу идею построить роскошную гостиницу Trump International Hotel, в которой он теперь владеет 50%. К тому же Раффин финансово поддержал избирательные кампании Дональда Трампа как в 2016, так и в 2024 годах – на последнюю пожертвовал по меньшей мере 2 млн долларов США.

Могло быть гораздо больше украинцев и украинок, посетивших инаугурацию Трампа. Однако в ротонду Капитолия пригласили далеко не всех. Это было связано с тем, что инаугурацию из-за сильного (по меркам США) мороза перенесли в помещение вместо открытой сцены возле Капитолия. А ротонда просто не способна была вместить всех желающих.

Как сообщалось ранее, Трамп не смог поцеловать свою жену Меланию, поскольку это не позволило сделать длинные поля ее шляпы. В результате он сделал вид, что ничего не произошло и продолжил инаугурацию, как ни в чем не бывало.

Другой интересный момент – во время церемонии инаугурации нового президента США Дональда Трампа внезапно прервалось исполнение государственного гимна. После неудобной паузы его исполнение продолжилось без музыки.