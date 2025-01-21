"Золота ера Америки починається зараз": як проходила церемонія інавгурації Трампа (кращі фото)

На церемонію приїхало багато поважних гостей

У США пройшла церемонія інавгурації президента Дональда Трампа. І хоча вона не обійшлася без ляпів та курйозних ситуацій, але загалом вона була грандіозною.

Завітали до неї не лише політики, а й представники бізнесу. Знімки з заходів вже показали видання DW та Радіо Свобода.

Церемонія розпочалася зі слів "Золота ера Америки починається прямо зараз", а під час виступу Трамп пообіцяв, що американський прапор буде піднятий на Марсі.

Водночас журналісти зауважили, що новий президент не поклав лівої руки на Біблію, навіть попри те, що його дружина Меланія тримала їх поруч. Для США ця процедура не обов’язкова, але момент все одно знайшли показовим.

Наголошувалося також і на тому, що на інавгурації були іноземні лідери, зокрема прем’єр Італії Джорджа Мелоні та президент Аргентини Хав’єр Мілей. Зазвичай, на інавгурації президентів у США іноземні лідери не запрошуються.

Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода Фото: Радіо Свобода

Крім Джо Байдена, на церемонії були присутні відразу кілька експрезидентів США: Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший та Барак Обама. Після закінчення церемонії Байденів за традицією проводили до гелікоптера армії США, який доставив їх до Каліфорнії.

Крім того, на церемонії помітили й інших впливових персон, на кшталт мільярдера та одного зі спонсорів кампанії Трампа Ілона Маска, гендиректора Apple Тіма Кука, голів корпорацій Meta Марка Цукерберга та Amazon Джефа Безоса.

Фото: DW Фото: DW Фото: DW Фото: DW Фото: DW Фото: DW Фото: DW Фото: DW

З останніми до речі стався черговий конфуз — ЗМІ підловили Цукерберга за тим, як він заглядав у декольті Лорен Санчес, нареченої Безоса.

Як повідомлялося раніше, під час своєї інавгураційної промови Трамп наголосив на зовнішній та внутрішній політиці, соціальних питаннях та енергетичній незалежності країни. Президент заявив, що його адміністрація працюватиме на благо американського народу, ставлячи інтереси США на перше місце.