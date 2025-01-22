Почему Трамп выбрал более жесткую позицию по отношению к России, чем ожидалось — СМИ

Трамп давит на Россию по одной причине

Президент США Дональд Трамп неожиданно резко раскритиковал действия российского президента Владимира Путина по поводу войны в Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

"Путин разрушает Россию, не заключая соглашения", — подчеркнул американский президент. Его слова цитирует CNN.

По словам Трампа, российская экономика находится в сложном положении из-за войны. Он отметил высокий уровень инфляции, достигающий 10%, и потрясающие потери российских военных — по оценкам западных экспертов, около 700 тысяч убитых и раненых.

"Посмотрите на их экономику, посмотрите на инфляцию в России. Он не может быть в восторге. У него все не так хорошо", — подчеркнул Трамп.

Американский президент заявил о возможной встрече с Путиным в ближайшее время. По его словам, детали встречи согласовываются. "Его сосредоточенность на плохом экономическом управлении и толерантность Кремля к ужасным жертвам указывают на то, что Белый дом осознает, что Россия может находиться под определенным давлением времени и намерена использовать это", — уточняет издание о цели Трампа.

Трамп также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к переговорам. В то же время он отметил, что не уверен в позиции Путина по поводу возможных договоренностей.

Издание также отмечает, что ранее, во время предвыборной кампании и Трамп, и вице-президент Джей Ди Вэнс выражали скептицизм относительно дальнейшей поддержки Украины.

Отдельно Трамп подверг критике европейских членов НАТО за недостаточное финансирование обороны. По его словам, США предоставили Украине помощи на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа. Он призвал европейских союзников увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

"Это смешно, потому что война влияет на них гораздо больше. Между нами океан", — добавил американский президент.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что Трамп ведет себя так, словно ему все сойдет с рук. Он действует вопреки действующему законодательству.