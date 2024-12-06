Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва, прокомментировал интервью Сергея Лаврова для Такера Карлсона

Интервью Лаврова Такеру Карлсону (кратко)

Лавров донес до американских масс следующее:

- Ядерки не будет (хотя пугать будут и после неудачной попытки запустить "орешником" по Киеву будут думать, что бы еще такого запустить).

– ⁠Россия тянет время, хотя и демонстрирует готовность к диалогу. При этом я остаюсь при мысли, что они попытаются сорвать первый этап переговоров руками украинцев. Правда, это уже настолько очевидно, что тонкой игре здесь им не удастся сыграть. Главное, нам не допустить ошибок.

- Главная цель этого интервью — донести месседж: "остановите поставки оружия, пока мы раздумываем или садиться за стол переговоров".

Неизвестным остается то, а что же было на словах передано Карлсону в Вашингтон.

И последнее. Это еще не переговоры. Это только начало подготовки к переговорам. Трамп очень хотел бы решить вопрос до 20 января. Путин будет делать все, чтобы затянуть начало реальных переговоров. Но повторю то, что говорил и раньше: он вынужден будет сесть за стол переговоров, как минимум из-за страха обвала цены на нефть. И окно возможностей для каких-либо решений будет открыто до конца весны. Если до мая-июня не будет решений, резко растет вероятность того, что война затянется еще на год.

Правда, в это время Путин будет вынужден идти хотя бы на частичную мобилизацию. И это будет уже несколько иная русская армия. Но мы должны помнить, что РФ подготовила всю нормативку для того, чтобы с 25 марта 2025 иметь возможность начинать мобилизацию (не начать, а именно иметь возможность начать).

Источник: Facebook-страница Вадима Денисенко.