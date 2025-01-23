Останется ли Украина без помощи из-за указа Трампа: в Пентагоне объяснили

Этот указ касается только некоторых программ, говорят в Пентагоне

Президентский указ Дональда Трампа о временной паузе в оказании международной поддержки не повлияет на помощь Украине. Дело в том, что она не подпадает под ограничение последнего указа об иностранной помощи.

Об этом корреспонденту "Голоса Америки" Остапу Яришу сообщили официальные представители Пентагона. "Помощь Украине не подпадает под ограничение недавнего указа об иностранной помощи, поскольку документ касается только программ развития, а не военной поддержки", — отметил представитель Министерства обороны США.

Журналист также отмечает, что такого масштабного увольнения специалистов, работающих в направлении помощи Украине, как говорилось ранее, не было. Да, некоторые уволились раньше, но как минимум несколько специалистов Остап видел на своих местах.

Остап Яриш говорит, что такие кадровые перемещения являются обычной практикой при смене власти и часть служащих продолжает работать на своих местах, другие же должности занимают новые специалисты. Однако пока нет оснований говорить о прекращении или существенном сокращении поддержки Украины.

Ранее "Телеграф" также писал, как в Украине отреагировали на жесткие заявления Трампа в Давосе. Президент США подверг жесткой критике Путина и призвал снизить цену на нефть.