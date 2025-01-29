У ЗМІ пишуть про відновлення програм допомоги США: у Трампа пояснили галас

Вашингтон намагався розібратися з юридичними моментами

Білий дім скасував меморандум M-25-13, який призупиняв виділення фінансування за всіма програмами допомоги. Втім, речник Білого дому повідомила, що заморожування коштів залишається в силі.

Про це пише CNN, посилаючись на службову записку, отриману від чиновника адміністрації президента Дональда Трампа. До цього документ викликав багато питань та судових позовів.

"Меморандум OMB M-25-13 анулюється. Якщо у вас є питання щодо реалізації указів президента, зверніться до генерального юрисконсульта вашого агентства", — йдеться у повідомленні.

Втім, трохи згодом спікер Трампа Керолайн Лівітт повідомила, що це не розморозить фінансування. Скасування меморандуму ж було потрібне для прояснення юридичних нюансів.

Зупинка грантової допомоги згідно з вказаним документом сталася у понеділок, що викликало велику кількість плутанини та занепокоєння. У Білому домі пояснили, що це не настільки масштабне розпорядження, як могло б здатися з назви.

Крім того, в адміністрації Трампа публічно звинуватили ЗМІ у тому, що виникла плутанина. На тлі цього Білий дім змушений був приймати багато дзвінків зі штатів про те, що це означатиме для них.

Нагадаємо, раніше Лівітт повідомила, що заморожування програм допомоги було зупинено через те, що попередня адміністрація "витрачала гроші, як п’яні матроси". Наприклад, вона згадала програму закупівлі презервативів для Сектору Гази на 50 мільйонів.