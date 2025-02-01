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Стало відомо, хто зі світових лідерів першим зустрінеться з Трампом від початку його президентства

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Трамп зустрінеться з Нетаньяху Новина оновлена 01 лютого 2025, 22:57
Трамп зустрінеться з Нетаньяху. Фото Колаж "Телеграфу"

Під час зустрічі буде обговорено низку важливих питань

Президент США Дональд Трамп у Вашингтоні у вівторок, 4 лютого, проведе зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Таким чином, саме Нетаньяху стане першим світовим лідером, який офіційно зустрінеться із Трампом з моменту його інавгурації.

Про це повідомляє CNN. Інформацію про зустріч також підтвердили у канцелярії прем’єр-міністра Ізраїлю.

Відомо, що Трамп планує обговорити з Нетаньяху ситуацію в Газі, а також торкнутися теми якнайшвидшого звільнення ізраїльських заручників, які перебувають у ХАМАС.

Крім цього, передбачається, що лідери країн обговорять ситуацію навколо Ірану та проіранських сил в інших країнах. Основною темою зустрічі, на думку CNN, буде питання саме звільнення заручників.

Нагадаємо, 19 січня, у Секторі Газа почав діяти режим припинення вогню між радикальним палестинським угрупуванням ХАМАС та Армією Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Ця угода передбачає не лише припинення вогню в Секторі Газа — вона також передбачає надання необхідної гуманітарної допомоги мешканцям регіону, звільнення заручників, які утримуються обома сторонами, і возз’єднання цих людей зі своїми сім’ями після більш ніж 15 місяців перебування в полоні.

Тим часом повідомляється, що Армія оборони Ізраїлю оголосила про початок підготовки до прийому заручників із сектору Гази. Цю операцію назвали "Крила свободи". Крім того, Дональд Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social заявив, що всіх заручників у Секторі Газа відпустять додому.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в рамках угоди ізраїльські війська будуть розташовані по периметру Сектору Газа, але покинуть густонаселені райони, крім п’яти районів, де залишиться військовий контингент. Тим самим війська просунуться вглиб анклаву на 400 метрів.

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