МУС не может ничего сделать со странами, которые не арестовывают преступников — APNews

В суде продолжают работать большое количество юристов, но привести наказания в исполнение они не могут

Международный уголовный суд (МУС) с момента начала своей деятельности выдал более 30 ордеров на арест и осудил 11 человек. Однако большинство из них остается на свободе. А теперь он остался и без открытых дел.

Об этом сообщает AP News. Отмечается, что Италия отказалась выдавать Гааге ливийского военачальника Оссама Анжема и отправила его обратно в Ливию, тем самым нанеся очередной удар по репутации МУС.

Издание отмечает, что несмотря на открытые ордера на арест, привести кого-либо на скамью подсудимых оказалось не так просто. В качестве примера приводятся Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, которые либо находятся в странах, не признающих юрисдикцию суда, либо же страны-участницы отказываются брать их под стражу из-за политических проблем.

"Ни Россия, ни Израиль не являются членами суда и не признают его юрисдикцию, поэтому маловероятно, что эти страны выдадут своих граждан, не говоря уже о своих лидерах, МУС", — говорится в сообщении.

Страны-участницы тоже не очень-то и спешат выполнять решения суда. Например, Монголия торжественно приняла Путина, а ЮАР и Кения отказывались арестовывать президента Судана Омара аль-Башира.

Теперь Италия отпустила Оссама Анджема, сославшись на процессуальные ошибки. После этого апелляционный суд Рима принял решение отпустить мужчину, после чего он уехал в Триполи.

Издание отмечает, что Италия нуждается в хороших отношениях с Ливией, чтобы сдерживать поток мигрантов, а выполнение требования Гааги могло бы их подорвать.

"Мало последствий для стран, которые не арестовывают тех, кого разыскивает суд. Судьи установили, что Южная Африка, Кения и Монголия не выполнили своих обязательств, но к тому времени разыскиваемые уже уехали", — говорится в материале.

Несмотря на это в суде продолжают работать огромное количество юристов, а его бюджет составляет около 200 миллионов долларов.

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