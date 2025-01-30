Трамп нарушил одно из главных предвыборных обещаний и в его команде нарастает беспокойство

В экономической команде главы Белого дома назревает раскол

Президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной компании много внимания уделял вопросам торговой политики, пошлин, тарифов и коррекции валютных курсов. Однако вступив в должность эти важные аспекты просто "пропали из его поля зрения".

Такой поворот событий очень беспокоит его команду, которая все еще пытается понять, что им делать дальше и какую стратегию выработать. Об этом пишет издание Bloomberg.

Дональд Трамп пригрозил новыми пошлинами Мексике, Канаде и Китаю, но на самом деле не ввел ни одной пошлины. Хотя в первые дни своего правления он активно подписывал другие законы, предпринимал шаги по ускорению производства энергии и занимался вопросами мигрантов.

По мнению Bloomberg, промедление с введением пошлин со стороны Трампа связано с нерешенными вопросами внутри новой администрации. Так, команда Трампа все еще обсуждает основы тарифной политики — например, должны ли пошлины быть направлены "на всех" или выборочно на конкретные страны и отрасли, а также должны ли они быть взаимными.

Кроме отсутствия консенсуса среди экономической команды администрации, им также не хватает ключевых сотрудников, так как большинство кандидатов все еще ожидают утверждения в Сенате.

"Все это означает, что обсуждение пошлин сейчас происходит в узком кругу советников, уже работающих в Белом доме, включая заместителя главы администрации Стивена Миллера, советника по торговле Питера Наварро и директора Национального экономического совета Кевина Хассета", — говорится в сообщении.

Некоторые эксперты при этом уверены, что пошлины как инструмент экономического давления нужно рассматривать в перспективе, а не сейчас.

Таким образом угрозы пошлин звучат все менее убедительно и их воспринимают "без лишней нервозности", а команда Трампа старается выработать верную стратегию и найти взаимопонимание.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что будет использовать пошлины для повышения доходов, сокращения торгового дефицита Америки и возвращения промышленности в страну.

Он обещал взимать от 10 до 20 % со всех импортируемых товаров, а также установить пошлины до 60 % для Китая. После победы на выборах в ноябре он также пригрозил ввести 25-процентный налог на товары из Канады и Мексики — двух крупнейших торговых партнеров США.

На этой неделе Трамп намекнул, что заставит мир подождать еще немного, прежде чем обнародовать свой полный торговый план. При этом многие аналитики и инвесторы предупреждают, что новые пошлины могут замедлить экономический рост и разжечь инфляцию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что The Times объяснили, почему Трампу нет дела до Украины и чего он действительно хочет. Европейские лидеры встревожены риторикой Трампа и с большим опозданием начинают отдавать себе отчет, что его президентство в США – это даже не "корейский сценарий" для Украины.