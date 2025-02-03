Азиатская валюта рухнула после санкций Трампа

Трамп объяснил введение пошлин необходимостью борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой

Новые пошлины, введенные американским президентом Дональдом Трампом, всколыхнули валютные рынки. Индийская рупия достигла своего исторического минимума. Курс доллара по отношению к индийской рупии превысил 87 рупий.

С 1 февраля США ввели пошлину в размере 25% на импорт товаров из Канады и Мексики, а также 10% на товары из Китая. 10% пошлины на импорт энергоносителей из Канады и 10% пошлины на товары из Китая (в дополнение к уже введенным 25%) — сообщает The Washington Post.

По заявлению президента Дональда Трампа, это повышение явилось ответом на проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков, с которыми он обещал бороться во время предвыборной кампании.

"Мы должны защитить американцев, и моя обязанность как президента — обеспечить безопасность всех. В своей предвыборной кампании я пообещал остановить поток нелегальных мигрантов и наркотиков, пересекающих наши границы, и американцы в подавляющем большинстве проголосовали за это" — заявил президент Трамп.

Трамп также объявил о планах ввести пошлины на товары из Европейского союза, что усиливает опасения замедления мирового экономического роста. Новые меры усиливают опасения мирового экономического роста, что заставляет инвесторов перераспределять капитал в пользу защитных активов, таких как доллар.

Участники рынка также беспокоят замедление роста ВВП Индии и повышенные цены на нефть, которые могут ухудшить дефицит текущего счета платежного баланса страны.

Ранее "Телеграф" писал, как в Китае отреагировали на "торговую войну" Трампа. Будут приняты контрмеры для защиты прав и интересов КНР.