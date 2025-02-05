Трамп вивів Штати з ради ООН з прав людини: чим це обернеться

Розпорядження Трампа було значною мірою символічним і відображало кроки, які він робив під час першого строку на посаді з 2017 по 2021 рік.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав указ про вихід США із Ради ООН з прав людини. Також він продовжив зупинення фінансування палестинського агентства ООН з надання допомоги UNRWA.

Про це пише Reuters. Зазначається, що такий крок Трампа збігається з візитом до Вашингтона прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, який давно критикує UNRWA і звинувачує в антиізраїльських підбурюваннях, а його співробітників у "причетності до терористичної діяльності проти Ізраїлю".

Під час першого президентського строку (з 2017 до 2021 року) Трамп також припинив фінансування UNRWA.

Раніше Білий дім заявляв, що Рада ООН з прав людини "не виконала свого призначення і продовжує використовуватись як захисний орган для країн, які вчиняють жахливі порушення прав людини". Штати вже давно звинувачують раду в упередженому ставленні до Ізраїлю, також у тому, що він покриває уряди, які порушують права людини.

"Багато з цих конфліктів, над якими ми працюємо, повинні бути врегульовані, або, принаймні, нам має бути надана допомога у їхньому врегулюванні. Здається, ми ніколи не отримуємо допомоги. Це має бути головною метою Організації Об’єднаних Націй", — сказав Трамп.

Рада Безпеки ООН, що складається з 15 членів, одним із п’яти постійних членів якої є США, відповідає за підтримку міжнародного миру та безпеки. Трамп сказав, що не збирається забирати гроші у всесвітньої організації, що складається зі 193 членів, хоча й поскаржився, що Вашингтону доводиться платити непропорційно більшу суму.

Таким чином, буде зупинено фінансування окремих програм у Раді. Однак це не спричинить глобальних змін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що резидент США Дональд Трамп заявив, що США візьмуть під контроль зруйнований війною Сектор Гази. Що йому на це відповів Нетьяху.