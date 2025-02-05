Раскол в администрации Трампа: в Белом Доме нет единой позиции относительно Украины

Заставить Путина уйти или сократить помощь Украине?

В администрации президента США Дональда Трампа произошел серьезный раскол по поводу того, что делать с войной в Украине. Советники президента разделились на два лагеря, каждый из которых предлагает свой путь к миру.

Одни хотят давить на Путина, чтобы он ушел с должности, другие — снизить помощь Украине. Об этом сообщает NBC News, ссылаясь на бывших американских и украинских чиновников, а также источники, приближенные к украинскому правительству.

По словам издания, советник президента по безопасности Майк Уолтц и представитель по Украине Кит Келлог считают, что США должны использовать свое влияние, чтобы заставить Путина уйти с поста президента России. А вице-президент Джей Ди Вэнс наоборот хочет уменьшить помощь Украине, чтобы поскорее закончить войну.

NBC News считает, что уменьшение помощи Украине приведет к тому, что она останется без оружия и будет вынуждена сдаться России.

Как стало известно, на прошлой неделе администрация президента уже на несколько дней останавливала отправку оружия в Украину. Почему это произошло непонятно, но потом поставки продолжили.

Интересно, что до сих пор администрация Трампа никогда не говорила о том, что Путин должен уйти в отставку. К тому же недавно Кит Келлог заявил, что новые выборы нужно проводить в Украине, а не в России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп заявил об очень конструктивных переговорах по Украине. Американский лидер заявил, что многие украинские города выглядят хуже, чем Сектор Газы.