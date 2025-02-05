Не минуло й місяця, а Трампу вже хочуть оголосити імпічмент: у чому звинувачують

Конгресмен Ел Грін заявив про намір ініціювати імпічмент Дональду Трампу

Президенту США Дональду Трампу можуть оголосити третій імпічмент через його заяви про Сектор Гази. Конгресмен-демократ Ел Грін ініціював процедуру, звинувативши Трампа у підтримці етнічних чисток.

Грін заявив, що висловлювання президента про примусове виселення палестинців є неприйнятними та підривають міжнародне право. Він наголосив, що імпічмент має стати "рухом народу", а не лише політичною ініціативою.

"Етнічні чистки в Газі — це не жарт. Особливо, коли вони виходять від президента Сполучених Штатів, найвпливовішої людини у світі", — наголосив Грін. Він також звинуватив Нетаньягу у бездіяльності, заявивши, що прем'єру Ізраїлю має бути соромно "стояти там і дозволяти говорити такі речі".

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати можуть узяти під контроль зруйнований війною Сектор Гази та перетворити його на "Рів'єру Близького Сходу". Він також додав, що США будуть відповідати за розмінування території, розвиток регіону та планують створити там "тисячі робочих місць". Під час пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу Трамп також заявив, що палестинці мають покинути Газу, а Єгипет і Йорданія — надати їм притулок.

"Я встаю, щоб оголосити, що подаю статті про імпічмент президенту за запропоновані підлі та відчайдушні вчинки. Я також підіймаюся, щоб сказати, що рух за імпічмент буде рухом вгору, а не зверху вниз. Люди повинні рухатися вперед. Народ має цього вимагати. І коли народ вимагатиме, це буде зроблено. Я робив це раніше. Я заклав основу для імпічменту, і це було зроблено", – заявив демократ.

Під час першого президентського строку процедуру імпічменту Дональда Трампа ініціювали 24 вересня 2019 року за рішенням спікера Палати представників Ненсі Пелосі. Приводом стало розслідування заяви інформатора про тиск Трампа на президента України Володимира Зеленського з метою почати справу проти Гантера Байдена в обмін на військову допомогу. 18 грудня 2019 року Конгрес оголосив імпічмент, але Сенат виправдав Трампа.

Другий імпічмент Палата представників проголосувала 13 січня 2021 року, звинувативши його у підбурюванні до штурму Капітолія. За резолюцію виступили 232 конгресмени, включно з 10 республіканцями. Таким чином Дональд Трамп став першим американським президентом, якому двічі оголошували імпічмент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в адміністрації президента Трампа стався розкол через відсутність єдиної позиції стосовно завершення війни в Україні.