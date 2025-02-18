Медовый месяц Путина и Трампа подвергает опасности весь цивилизованный мир

Каждый шаг американской стороны усиливает россиян

Во вторник, 18 февраля, делегации Соединенных Штатов и России встретились в Саудовской Аравии для обсуждения достижения возможного соглашения о прекращении российско-украинской войны. По итогам встречи переговорщики согласовали четыре принципа работы над миром в Украине.

Телеграф узнал, что об этом думают эксперты. Один из них считает, что американская сторона слишком уступчива. По инсайду другого, в украинском треке уже появились уступки по УПЦ МП и Пасхальное перемирие. Но обо всем по очереди.

О чем договорились американцы и россияне

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал, что в Эр-Рияде Штаты и Россия согласовали 4 принципа по итогам переговоров по Украине. В частности:

1. В Москве и Вашингтоне должно быть возобновлено нормальное функционирование дипломатических миссий.

"Чтобы мы могли продолжать этот процесс, нам необходимо чтобы дипломатические представительства работали и функционировали в нормальном режиме", — пояснил Рубио.

2. Каждая из сторон должна назначить высокопоставленных лиц в переговорные группы для работы по завершению войны в Украине.

"Мы назначим команду высокого уровня, которая займется переговорами и поиском устойчивого и приемлемого для всех привлеченных сторон решения", — подчеркнул госсекретарь США.

3. Обсуждение геополитического и экономического сотрудничества начнется по окончании конфликта в Украине.

"Мы должны начать изучать перспективы сотрудничества в геополитической и экономической сферах, которые могут открыться в результате завершения войны", — подчеркнул Рубио.

4. Обе стороны продолжат активное участие в переговорах.

"Пять участников сегодняшних встреч продолжат участвовать в этом процессе, чтобы обеспечить его продуктивное развитие", — говорит американский госсекретарь.

Медовый месяц Путина и Трампа может привести к банкротству весь цивилизованный мир

Политолог Роман Еделев считает, что рано говорить о практических результатах этого процесса, потому что сейчас от обеих сторон переговоров мы слышим только хорошее друг о друге. Он уверен, что и сегодняшние переговоры прошли в подобной дружелюбной атмосфере.

"Это такой медовый месяц, когда полностью совпадают интересы обеих сторон. Путину нужна встреча с Трампом, чтобы продемонстрировать свою силу всему миру, в том числе государствам Глобального юга, Трамп во встрече с Путиным видит возможность завершения по крайней мере горячей фазы войны", — пояснил эксперт.

По его мнению, логика Путина бесспорна в то время, как логика Трампа нам кажется угрожающей. Но несмотря на ее опасность, эту логику тоже можно понять: Трамп хочет остановить или хотя бы приостановить активные боевые действия. И, скорее всего, принял взгляд группы советников, убежденной, что именно от главы Кремля зависит достижение результата. Не от Украины, не от США, а от Путина. В этом самая большая опасность для нашей страны.

"Российская сторона заискивает перед американцами, а американская сторона идет на уступки россиянам. Именно на уступки, ведь каждый из этих принципов выгоден россиянам – именно администрация Байдена отказалась от всего перечисленного, не россияне. При этом, представителям США на сегодняшний день нужно продемонстрировать свою эффективность и организовать встречу. Поэтому госсекретарь Рубио, которого сложно обвинить в пророссийских взглядах, будет очень осторожным в своих высказываниях, чтобы не помешать встречам на самом высоком уровне", – утверждает Еделев.

Он уверен, что одним из последствий является то, что россияне сейчас могут тянуть с организацией такой встречи, выжимая с американской стороны все больше и больше уступок и выгодных для себя заявлений. То есть, переговорная позиция абсолютно неравная. И в такую позицию американцы загнали себя сами своими предварительными заявлениями.

"Если же россияне согласятся на скорую встречу, то президент Трамп будет благодарить Путина за это и назовет это примером эффективного сотрудничества. То есть у россиян сейчас полная свобода выбора поведения и каждый шаг принесет определенную выгоду. Каждый шаг американской стороны, в свою очередь, усиливает россиян", – считает политолог.

Именно поэтому администрация Байдена и не предпринимала таких шагов, потому что понимала их последствия, объясняет эксперт. Нынешняя администрация решила рискнуть, поверив в business as usual. Что, учитывая количество банкротств бизнеса Дональда Трампа, вполне в его стиле. Только теперь обанкротиться может не один бизнес, а весь цивилизованный мир.

Что говорят другие эксперты

Директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк считает третий пункт ключевым. По его мнению, речь идет о мечте Дональда Трампа оторвать Россию от Китая и "очень горячем желании россиян очень быстро снять санкции".

"О четырех пунктах CNN – это правда, а официальная позиция вечером будет опубликована. Есть конспект того, что хотела проговорить американская сторона. Там есть и дедлайн прекращения боевых действий (Пасхальное перемирие), выборы в Украине и размещение военных контингентов и вооружение, которые передадут нам. А также уступки по УПЦ МП и тому подобное", – рассказал политический эксперт Виталий Кулик.

На вопрос журналиста о том, почему США волнует вопрос УПЦ МП, Кулик ответил: "Лобисты пошли в бой. Как жест доброй воли".

Политолог и политконсультант Игорь Рейтерович обратил внимание на второй пункт, по его словам, свидетельствующий, что стороны договорились договариваться.

Ранее мы рассказали все подробности в формате онлайн о переговорах американской и российской делегаций в Саудовской Аравии, которые вызвали беспокойство и ярость в Украине.