Трамп заинтриговал заявлением о визите Си Цзипина в США: какая цель

Когда состоится встреча, неизвестно

Дональд Трамп заявил, что ожидает приезда лидера Китая Си Цзиньпина. Американский президент заявил, что "вполне возможно" для обеих стран заключить новое торговое соглашение.

Когда именно Си посетит Штаты, неизвестно. Об этом сообщает Reuters. Как отмечает издание, контакты Трампа и Си могут быть решающими для потенциального ослабления или отсрочки торговых тарифов.

"В конце концов у нас будет президент Си, к нам все приедут", — заявил президент США, намекая и на лидеров других государств.

Разговоры с Трампом и встреча с Байденом

Напомним, что китайский президент в последний раз побывал в Штатах в ноябре 2023 года. Это был его пятый визит в эту страну на президентском посту.

Тогда во время встречи с Байденом были достигнуты договоренности о возобновлении связи между военными и ограничении производства фентанила.

А с Трампом Си разговаривал как раз перед инаугурацией 20 января. Политики говорили о TikTok, торговле и Тайване.

"Вашингтон и Пекин годами имели напряженные отношения из-за разногласий, начиная от торговых тарифов и кибербезопасности до TikTok, Тайваня, Гонконга, прав человека и происхождения COVID-19", — отметили в Reuters.

Отношения США и Китая

Отношения между США и Китаем значительно обострились по сравнению с началом прошлого десятилетия. В 2019 году они ухудшились из-за торговой войны, которую инициировал тогдашний президент США Дональд Трамп. Пандемия COVID-19 еще больше усложнила отношения, поскольку США обвинили Китай в ненадлежащем реагировании на вспышку вируса.

С приходом к власти Джо Байдена в 2021 году ситуация не улучшилась. Была продолжена стратегическая конкуренция США с Китаем, в том числе в области внедрения новых технологий, включая военные инициативы.

С началом полномасштабного вторжения России Украину США начали активно поддерживать украинцев в их борьбе против оккупантов, однако Китай пытался всячески разрешить РФ обходить западные санкции и поддерживал некоторые нарративы Кремля.

Важными событиями стали визит Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году, вызвавший сильную реакцию со стороны Китая, а также инцидент со шпионским шаром в 2023 году. Однако, несмотря на напряженность, Байден и Си Цзиньпин встретились в ноябре 2023 года, пытаясь улучшить двусторонние отношения. Тогда лидеры государств договорились возобновить некоторые процессы коммуникации, включая военные контакты. Примечательно, что это не отразилось на снижении конкуренции и взаимном недоверии между ними.

Ранее "Телеграф" писал, что Китай высказал официальную позицию по переговорам о завершении войны в Украине.