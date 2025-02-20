Трамп напугал Третьей мировой, но назвал того, кто ее остановит

Он не забыл и раскритиковать Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что Третья мировая война "не так уж далеко". Однако он уверен, что она не произойдет при его президентстве.

Об этом Трамп говорил во время выступления на саммите Института будущих инвестиционных инициатив в Майами, пишет CNN. Глава Белого дома указал на продолжающиеся боевые действия на Ближнем Востоке и в Украине, которые являются признаком приближения Третьей мировой. Однако он пытается достичь мира, отдаляя таким образом глобальный конфликт.

"И посмотрите на смерть на Ближнем Востоке, и на смерть, которая происходит между Россией и Украиной, что продолжается, и мы собираемся положить этому конец. Третья мировая война никому не выгодна, и вы не так далеко от нее, я вам сейчас скажу, вы не так далеко. Если бы у нас была администрация этого не произойдет", — заявил Трамп.

Он поблагодарил Саудовскую Аравию за возможность провести встречу между США и Россией. Трамп назвал эти переговоры "большим шагом". В то же время он подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "скромным успешным комиком" и "диктатором без выборов", повторяя российские тезисы об украинском президенте.

Глава США открыто демонстрирует неприязнь к Зеленскому. Президент Украины перед этим заявил, что его американский коллега "живет в пространстве дезинформации" и "помогает Путину выйти из изоляции". Трамп не замедлил ответить.

"Я люблю Украину, но Зеленский проделал ужасную работу — его страна разбита, а миллионы и миллионы людей погибли без необходимости — и вы не можете завершить войну, если не говорите с обеими сторонами", — сказал Трамп, объясняя решение не приглашать Украину на переговоры в Саудовской Аравии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще сказал Трамп во время выступления в Майами. Кроме того, чтобы критиковать Зеленского, он сделал еще ряд странных заявлений.