Американцы вывешивают черные флаги над домами: при чем здесь Украина (видео)

Жители США не одобряют решения своего президента

На фоне нелестных для Украины заявлений президента США Дональда Трампа американцы демонстрируют поддержку нашей страны. Они вывешивают на своих домах черные флаги США, являющиеся символом несогласия с решениями президента, а также устроили настоящий проукраинский флешмоб в соцсетях.

"Телеграф" собрал видео и фото из сетей. Американцы вывешивают черные флаги и делятся видео, выражая таким образом несогласие с политикой Трампа и его команды.

Что означает черный флаг США

Следует отметить, что флаг США в черном цвете является символом сопротивления официальной политике в США. Некоторые американцы используют его, чтобы выразить недовольство политическими решениями, а другие видят в нем символ солидарности против угнетения. Черный американский флаг стал универсальной эмблемой несогласия.

Черный американский флаг используется также в искусстве как символ восстания и сопротивления. Этот символ служит мощной метафорой вызова сложившейся ситуации и противостояния несправедливости.

Что американцы постят в соцсетях

Кроме того, американцы публикуют в соцсетях посты в поддержку Украины и несогласия с политикой Трампа по поводу войны России против нашей страны. Они пишут "остаюсь с Украиной", "Слава Украине". Много критики Трампа: "Америка RIP. От демократии до диктатуры за месяц", говорится в одном из постов жителей США.

Как писал "Телеграф", стало известно о тайных переговорах США и России по Украине. Встречи уже некоторое время проходят в Швейцарии.