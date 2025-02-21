Американці вивішують чорні прапори над будинками: до чого тут Україна (відео)

Жителі США не схвалюють рішень свого президента

На тлі невтішних для України заяв президента США Дональда Трампа американці демонструють підтримку нашої країни. Вони вивішують на своїх будинках чорні прапори США, що є символом незгоди з рішеннями президента, а також влаштували справжній проукраїнський флешмоб у соцмережах.

"Телеграф" зібрав відео та фото з мереж. Американці вивішують чорні прапори та діляться відео, таким чином висловлюючи незгоду з політикою Трампа та його команди.

Що означає чорний прапор США

Варто зазначити, що прапор США в чорному кольорі є символом опору офіційній політиці у США. Деякі американці використовують його, щоб висловити невдоволення політичними рішеннями, а інші бачать у ньому символ солідарності проти гноблення. Чорний американський прапор став універсальною емблемою незгоди.

Чорний американський прапор використовується також в мистецтві, як символ повстання та опору. Цей символ служить потужною метафорою виклику ситуації, що сталася та протистояння несправедливості.

Що американці постять у соцмережах

Крім того, американці публікують у соцмережах пости на підтримку України та незгоди з політикою Трампа відносно війни Росії проти нашої країни. Вони пишуть "залишаюся з Україною", "Слава Україні". Багато критики Трампа: "Америка RIP. Від демократії до диктатури за місяць", йдеться в одному з постів амери канців.

Як писав "Телеграф", стало відомо про таємні переговори США та Росії щодо України. Зустрічі вже деякий час відбуваються у Швейцарії.