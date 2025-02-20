Критиковал Зеленского и признавался в любви: главные заявления Трампа по выступлению в Майами

Президент США назвал число погибших с обеих сторон

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский за три года вроде бы ничего не сделал для завершения войны, поскольку не организовал никаких переговоров. Озвучил потери Украины и России исходя из своих данных.

Об этом стало известно из трансляции "Голоса Америки". Пишет РБК-Украина.

"Мы договариваемся о крае войны", а Зеленский сердится

"Мы успешно договариваемся о том, как положить конец войне с Россией. И только администрация Трампа сможет это сделать, даже Путин это признал. Не знаю, чего Зеленский хочет: чтобы деньги продолжали поступать? Он рассердился, что в Саудовскую Аравию его не пригласили… Но он за три года не организовал ни одной встречи, телефонной.

Рейтинг не может быть высоким, если города в руинах

Дональд Трамп считает, что Зеленский отказывается организовать выборы, поскольку у него невысокий рейтинг, который "не может быть высоким, если города лежат в развалинах". Трамп снова повторил свои слова из соцсетей и назвал Зеленского "диктатором без выборов" и посоветовал ему "действовать быстрее, а то ничего не останется от страны и нечем будет управлять".

Трамп назвал потери в войне — сколько украинских солдат погибло

Также Дональд Трамп назвал количество погибших с обеих сторон. По его словам, Украина потеряла якобы 700 тысяч человек, а Россия – 900 тысяч.

По словам Трампа, якобы власти не называют точные данные по количеству погибших как военных, так и гражданских.

"Украина потеряла 600-700 тысяч военных. Думаю, это даже не те цифры. На самом деле думаю, гораздо больше погибших", — высказался Трамп.

Хотя Владимир Зеленский на днях сказал, что во время российского вторжения погибли многие украинцы. Только армия потеряла 46 тысяч человек убитыми.

Любит Украину, но Зеленский ничего не сделал

"Это ужасно. Я люблю Украину, но Зеленскому очень плохо все удалось, он ничего не делал три года", — сказал глава Белого дома.

Грядет золотой век Америки

Комментируя переговоры делегаций России и США в Саудовской Аравии, Трамп отметил, что они прошли очень хорошо и стали шагом вперед.

Трамп выразил надежду, что достигнет мира, войдет в историю как миротворец и что "грядет золотой век Америки".

"Я надеюсь, что моим главным наследием будет то, что я добился мира. Я войду в историю как миротворец. В заключение я должен сказать, что грядет золотой век Америки, это знают все наши граждане", — заявил он.

Ранее "Телеграф" писал, что власти Украины принялись меряться рейтингами Зеленского и Трампа.