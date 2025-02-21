"Путинолюбивый…" Стивен Кинг бурно отреагировал на заявления Трампа об Украине

Писатель поддерживает Украину в войне с Россией

Известный американский писатель Стивен Кинг раскритиковал президента Дональда Трампа за недавние заявления касательно Украины.

Своими мыслями Кинг поделился на странице в соцсети "Х" (бывший "Твиттер"). Он не сдержался и назвал Трампа "предателем" и "любителем Путина". При этом он использовал крайне резкую форму обращения.

"Досталось" также и миллиардеру Илону Маску.

"Я хотел всего лишь сказать, что Трамп — предатель, хрен, который любит Путина! Дважды касается Илона!", — написал Кинг.

В комментариях пользователи опубликовали яркие фотожабы и мемы.

Стоит отметить, что это его первая публикация в соцсети "Х" (бывший "Твиттер") с ноября 2024 года. Тогда Стивен Кинг объявил, что навсегда уходит из данной соцсети из-за "токсичной атмосферы". Он также написал, что со своими подписчиками общается в другой соцсети — Threads.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы "ничего не сделала" за три года полномасштабной войны с Россией, а также обвинил Зеленского в "диктатуре".

Как сообщал "Телеграф" ранее, мнение республиканцев США насчет слов Трампа про Украину разделилось. Одни поддерживают президента США, другие — нет.