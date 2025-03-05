Верховний суд США вперше виступив проти рішення Трампа: все через USAID

Наразі не йдеться про відновлення повноцінної роботи агентства

Верховний суд США ухвалив розблокувати виплати агентства USAID за програмами, роботи за якими вже було виконано. Напередодні всі виплати були заморожені президентом Дональдом Трампом як частина ініціативи щодо урізання бюджетних видатків.

Про це пише Bloomberg. Наголошується, що йдеться про програми, загальним обсягом трохи менше ніж 2 мільярди доларів

"Гуманітарні організації кажуть, що гроші терміново потрібні. Вони кажуть, що заморожування перевертає сотні проєктів, змушуючи групи-партнери USAID звільняти або відправляти в неоплачувану відпустку тисячі американських робітників і піддаючи людей, які залежать від допомоги, ризику захворювання та смерті", — йдеться у матеріалі.

Видання повідомляє, що ухвала стала першим значним кроком у спробі приборкати ініціативи Трампа.

Як відомо, 21 січня Трамп призупинив усю зовнішню допомогу США на 90 днів, включаючи допомогу USAID. 3 лютого американський мільярдер Ілон Маск повідомив, що його департамент ефективності держави працює над повною ліквідацією USAID.

Усі співробітники USAID з 24 лютого переважну більшість співробітників агентства було відправлено у відпустку, не менше 1600 співробітників було звільнено безпосередньо до США. Загалом в USAID працювало понад десять тисяч людей.

У позовах, які були направлені до судів після рішення Трампа, стверджується, що заморожування коштів Конгресу порушує принцип поділу влади, передбачений Конституцією, а також федеральний закон, який регулює процедури, які використовуються адміністративними органами.

Як повідомляв Телеграф, адміністрація Трампа припиняє понад 90% контрактів USAID на 60 млрд доларів щодо надання допомоги іншим країнам. Також уряд переглянув інші державні програми фінансування.