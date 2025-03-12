Шансы на завершение боевых действий в Украине резко возросли: когда это может случиться

С начала года шансы уверенно растут

Букмекеры принимают ставки на дату прекращения огня на фронте российско-украинской войны. За последний месяц шансы значительно возросли.

Так, букмекеры уже оценивают вероятность взаимно согласованного прекращения военных действий между Россией и Украиной к 30 июня 2025 года. Данные опубликованы на платформе Polymarket.

Сейчас такая вероятность оценивается в 64%. Еще месяц назад этот же показатель составлял 36%. Это говорит о том, что в марте люди стали более уверены в завершении войны в течение текущего года.

Справка: Polymarket — децентрализованная платформа рынков предсказаний, которая позволяет пользователям делать ставки на исход мировых событий. Используя криптовалюту, пользователи покупают и продают акции, чтобы сделать ставку на вероятность выбранного ими события.

Отметим, что ранее букмекеры оценивали вероятность официального перемирия к 31 декабря 2025 года. На графике видно, что в этом году показатель стал намного выше и достигает 78%.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что букмекеры значительно увеличили шансы подписания соглашения об ископаемых между Киевом и Вашингтоном. Это произошло на фоне встречи делегаций США и Украины в Саудовской Аравии 11 марта.