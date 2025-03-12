Канада ответила на новые тарифы Трампа: чем угрожают такие торговые войны

Таможенные пошлины на американскую продукцию: как Канада бьет по экономике США в ответ на решение Трампа.

Канада объявила о введении новых пошлин на американскую продукцию общей стоимостью более 20 миллиардов долларов. Этот шаг стал ответом на 25% пошлины, которые США ввели на импорт канадской стали и алюминия 12 марта.

Об этом сообщает Reuters. Под новые ограничения попали не только металлы, но и широкий перечень товаров из США, включая компьютеры, спортивное оборудование и изделия из чугуна.

Накануне 11 марта Дональд Трамп заявил, что планирует повысить пошлины на канадскую продукцию до 50%, но впоследствии эти дополнительные тарифы были отменены.

Однако, по словам экономиста Александра Савченко, подобная таможенная политика Трампа может спровоцировать не только рост инфляции, но и экономическую рецессию в США.

"Трамп не учитывает, что для некоторых канадских товаров комплектующие производятся именно в Америке. Если эти товары не будут продавать в США, Канада откажется от покупки американских деталей. Это ударит по самим американцам", — отмечает Савченко.

По его мнению, Трамп пытается убедить избирателей, что введение пошлин поможет пополнить бюджет за счет других стран, но фактически расходы лягут на плечи самих американцев.

Ранее "Телеграф" писал о том, что ситуация на финансовых рынках США уже демонстрирует негативные последствия экономической политики. Как сообщает Bloomberg, фондовый индекс Nasdaq 100 упал почти на 4% – это самое большое падение с 2022 года.

В целом с середины февраля стоимость американских компаний снизилась на 8,5%. Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация торговых войн только усугубит ситуацию.