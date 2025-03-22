Безграничный цинизм, или сознательная клоунада? Виткофф заявил, что Путин "молился за Трампа"

Виткофф также отметил, что не считает российского правителя "плохим человеком"

Специальный посланник президента США Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф, недавно расхваливавший Путина за "стремление к миру", озвучил очередную российскую пропагандистскую сказку. Он заявил, что после покушения на Трампа Путин якобы "молился за президента", поскольку Трамп, мол, "его друг". Более того, Виткофф добавил, что не может считать Путина "плохим человеком".

Об этом спецпредставитель Трампа заявил в интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону. Отметим, что Виткофф отвечает за Ближний Восток только юридически – на самом деле он работает в первую очередь над переговорами с Россией, поскольку спецпредставителя Кита Келлога отстранили от переговоров по требованию Кремля.

"Путин заказал великолепный портрет Трампа у ведущего русского художника и попросил меня доставить его Трампу. Я доставил его домой и передал ему, об этом писали в газетах, но это был такой благородный момент. И он (Путин) рассказал мне, что когда стреляли в президента, он пошел в местную церковь, встретился со священником и молился за президента. Не потому, что он мог стать президентом США, а потому, что у них была дружба и он молился за своего друга", – цинично заявил Виткофф Карлсону.

По его словам, он "вернулся домой" и передал Трампу как картину от Путина, так и рассказ о "молитвах". Трамп, утверждает Виткофф, был "тронут этим", и якобы именно таким образом удалось наладить коммуникацию между Кремлем и Белым домом.

"Я не считаю Путина плохим человеком. Это сложная ситуация, это война и все составляющие, которые к ней привели", – сказал Виткофф.

Отметим, что недавно Виткофф озвучил еще одну пропагандистскую сказку Кремля – о том, что после разговора с Трампом об "энергетическом перемирии" по приказу Путина россияне якобы "сбили свои же дроны". Однако эксперты сомневаются в том, что оккупанты действительно стали бы это делать. Кроме того, Виткофф сделал скандальное заявление, что он "верит в Путина", его "благие намерения" и "добрую волю" по заключению мирного соглашения для прекращения войны в Украине.