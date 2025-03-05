Странное совпадение: жена вице-президента США Вэнса "подставила" мужа перед сторонниками Трампа (фото)
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Вторая леди США проявила "протест" против политики Трампа
Супруга вице-президент США Джей Ди Вэнса удивила смелым выбором цвета своего наряда на выступлении Дональда Трампа в Конгрессе США 5 марта. Уша Вэнс, которая сейчас является второй леди США, вероятно, случайно выразила протест против политики республиканцев.
39-летняя Уша Вэнс (в девичестве Чилукури) продемонстрировала на совместном заседании Конгресса костюм бледно-розового/персикового цвета, которые являются цветами демократов.
Хотя наряд второй леди нельзя назвать абсолютно розовым, выбор Уши оказался подставным для партии Трампа в этот вечер, пишет thelist.
"Выглядит так, будто она встает на сторону женщин-демократов, которые буквально выступили с заявлением против администрации Трампа. Ряд конгрессвумен специально надели розовое на обращение Дональда Трампа к Палате представителей и Сенату. Тереза Фернандес, представительница Нью-Мексико, сказала Time, что розовый цвет несет в себе послание: "проявить наш протест против политики Трампа, которая негативно влияет на женщин и семьи. Розовый — цвет власти и протеста", — пишет издание.
Это не первый неловкий момент с женой вице-президента США Джей Ди Вэнса. Ранее Уша Вэнс заставила понервничать президента Франции.