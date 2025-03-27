У главы Пентагона почта на мейл.ру? Личные данные чиновников администрации Трампа утекли в сеть — СМИ

Вопрос кибербезопасности администрации Трампа подняли снова

Обнародование потенциальной утечки частных данных американских чиновников повлекло за собой волну дискуссий в западных и украинских медиа. Речь идет о якобы об электронных адресах, мобильных номерах и даже паролях чиновников администрации Дональда Трампа.

Как сообщает немецкое издание Der Spiegel, в открытом доступе оказались контакты советника по нацбезопасности Майка Уолтца, координатора разведки Тулси Габбард и министра обороны Пита Хегсета. Для поиска данных журналисты использовали коммерческие системы поиска людей и слиты базы данных.

Номера и электронные адреса связаны с аккаунтами в Instagram, LinkedIn, Dropbox, WhatsApp и Signal.

Легче всего журналистам Der Spiegel было найти номер и электронную почту Хегсета — они обратились к коммерческому поставщику контактной информации, отправили ссылку на профиль Хегсета в LinkedIn и получили ответный адрес Gmail, номер мобильного и другую информацию. Тот же провайдер помог с контактами Уолтца, а в открытых базах данных даже удалось найти пароли для адресов электронной почты – они вели к профилям Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp и Signal. Директор Национальной разведки Тулси Габбард была осторожнее, однако адреса ее электронной почты журналистам удалось найти на WikiLeaks и Reddit.

Одним из самых громких моментов расследования стал якобы электронный адрес Хегсета – на российском сервисе mail.ru. На это обратил внимание финский исследователь дезинформации Пекка Каллиониеми, известный критик российской пропаганды. В соцсетях он написал: "Мой вопрос: почему у Пита Хегсета есть русский электронный адрес?". Однако не уточнил, считает ли этот адрес настоящим или созданным намеренно.

Среди пользователей соцсетей этот фрагмент вызвал немало скепсиса. Некоторые предполагают, что адрес мог быть фейковым или созданным кем-то извне для компрометации, а сам блогер вполне вероятно иронизировал.

Реакция соцсетей была мгновенной. Украинский публицист и один из основателей "Демсокиры" Антон Швец саркастически заметил : "VK.Видео есть? А карта Сбербанка? А аккаунт на Вайлдбериз? Оказалось, что данные высших руководителей США находятся в коммерческих базах, а их пароли в базах сливов и взломов. Ну это такое, можете поверить там и о вас многое есть. И ваши пароли тоже. И если человек там до государственной службы особых должностей не занимал, о нем там многое может быть. Потому интересно другое. У председателя Пентагона есть почта на мейл.ру".

В Белом доме попытались уменьшить значение утечки. Официальный представитель Совета нацбезопасности заявил, что учетные записи Волтца были изменены еще до прихода в Конгресс в 2019 году. Однако по данным журналистов, его контакты и мессенджеры оставались активными по меньшей мере до момента публикации.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о скандале, связанном с секретным чатом американских топовых чиновников в Signal. Говорят, что из-за утечки информации об операции США в Йемене, Майк Уолтц потерял доверие американского президента.