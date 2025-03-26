Чем рискует команда Трампа, подталкивая Украину к миру — Politico

Новая стратегия США: почему Киев боится дипломатии без справедливости?

США активизируют дипломатические усилия по достижению скорейшего прекращения войны между Украиной и Россией. Украинские чиновники опасаются, что администрация Дональда Трампа, стремясь к скорейшему урегулированию конфликта, может избегать вопроса ответственности России за многочисленные военные преступления

Как сообщает издание Politico, переговоры, состоявшиеся в Саудовской Аравии с участием представителей США, Украины и России, свидетельствуют об изменении курса Вашингтона, который все чаще уклоняется от жесткой риторики по Кремлю. "Действующая администрация США выбирает уступки вместо последовательного давления на Москву", — заявил украинский чиновник на условиях анонимности.

США изменяют подход: беспокойство Киева

Вашингтон перестал называть вторжение России в Украину актом агрессии, вышел из рабочей группы по расследованию военных преступлений и сократил финансирование проектов, документировавших массовые нарушения прав человека. Это вызывает тревогу в Киеве, ведь свидетельствует об изменении политики США с проукраинской на более нейтральную.

По словам президента Владимира Зеленского, России удалось убедить часть американских политиков в том, что Украина якобы намеренно затягивает войну. Как следствие, Вашингтон начал использовать военную помощь и обмен разведданными в качестве рычагов давления на Киев, чтобы тот согласился на территориальные уступки.

Что предлагает Трамп?

Посланник США в России Стив Уиткофф в разговоре с пророссийским журналистом Такером Карлсоном заявил, что Америка стремится к соглашению, которое бы удовлетворило и Киев, и Москву. Такие заявления вызывают опасения, что в результате переговоров Украина может лишиться части оккупированных территорий.

Часть экспертов считает, что одним из мотивов Трампа есть стремление получить Нобелевскую премию мира, о чем он неоднократно заявлял. Однако быстрый мир без справедливости может иметь катастрофические последствия, ведь безнаказанность России лишь привлечет ее к новым агрессивным действиям.

Возможна ли справедливость без давления на Россию?

Украинские правозащитники отмечают, что без привлечения России к ответственности мир будет непрочным. Александра Матвийчук, глава Центра гражданских свобод, отмечает: "Справедливость является основой устойчивого мира. Если ее не будет, Россия и дальше будет использовать войну как инструмент политики".

По данным украинской прокуратуры, с 2022 года зафиксировано более 150 тысяч военных преступлений, совершенных российскими войсками. Ордер на арест Владимира Путина, изданный Международным уголовным судом, остается в силе, а ЕС продолжает работать над созданием специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии.

Последствия для международного права

Юристы предостерегают, что уступки Украине могут иметь глобальные последствия. "Если Россия уйдет от ответственности, это станет сигналом для других авторитарных режимов, что можно нарушать международное право безнаказанно", — отмечает Уэйн Джордаш, президент Global Rights Compliance.

Тем временем украинские дипломаты отмечают: территориальные уступки не только усилят Россию, но и обрекут людей, которые останутся под ее оккупацией, на репрессии и насилие. "Мы не можем оставить наших людей на милость оккупантов. Это не просто смена флага — это вопрос жизни и смерти", — добавляет Матвийчук.

Несмотря на международное давление, Киев продолжает настаивать на справедливости как основном принципе будущего мира. "Военные преступления не имеют срока давности. Если сегодня мы не сможем привлечь виновных к ответственности, то сделаем это завтра", — подытожила Матвийчук.

Ранее "Телеграф" писал о том, что европейские страны пересматривают свои подходы к поддержке Украины, меняя акцент из возможного отправления войск на альтернативные варианты помощи. Такое решение предопределено политическими и логистическими вызовами, а также реакцией России и США на подобные инициативы.