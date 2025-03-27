"Нас не интересует ваше мнение": сторонница Трампа в Конгрессе накричала на журналистку, вспомнила и об Украине

Чиновница накричала на журналистку и сбежала

Американская конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин сорвалась на британскую журналистку, когда та хотела спросить ее мнение о скандале с утечкой чувствительной информации из мессенджера Signal. Чиновница заявила, что ей нет никакого дела до мнения европейцев.

Об этом пишет Sky News, чья журналистка Марта Келнер "попала под раздачу" одиозной республиканки. Там отмечают, что Грин стала самым агрессивным представителем движения "MAGA", идеологом которого является президент США Дональд Трамп.

"Команда Трампа приняла стратегию управления кризисом, основанную на атаке, дискредитации и отвлечении внимания — темное искусство, мастером которого становится Тейлор Грин", — говорится в сообщении.

На кадрах, которые распространились по сети видно, что Келнер пытается поставить вопрос о скандале с Sihnal, однако Грин сразу же начинает перебивать ее задает вопрос откуда она.

"Нам абсолютно все равно на ваше мнение… Уезжайте к себе домой и поинтересуйтесь судьбой женщин, изнасилованных мигрантами", — сказала чиновница и демонстративно отказалась отвечать на вопрос Sky News.

Однако один из американских журналистов повторил вопрос о пренебрежении информационной безопасности топ-чиновников администрации Трампа. На это конгрессвумен "перевела стрелки" на администрацию Джо Байдена, обвинив ее в открытии границ для преступников. Вспомнила она и об Украине.

"Я благодарна Трампу за то, что он завершает войны. За то что он заканчивает войну в Украине, где могли погибнуть американцы, будь Джо Байден президентом", — сказала она.

После этого, она выдала тираду о "фейковых СМИ, которые получают государственное финансирование" и сбежала от журналистов.

Стоит отметить, что Грин является ярой сторонницей Дональда Трампа и известна за любовь к России из-за чего ее даже в шутку предлагали назвать "послом Путина в Конгрессе". Кроме того, она постоянно критикует Украину за что ее заявления неоднократно тиражировались российской пропагандой. Например, в 2023 году она рассказывала, что украинское оружие использовалось боевиками ХАМАС для нападения на Израиль.

Как сообщалось ранее, советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц случайно добавил главного редактора журнала The Atlantic Джеффри Голдберга в закрытую группу, где обсуждались вопросы, связанные с ударами по йеменским хуситам. Из-за этого в Конгрессе США уже призвали начать расследование ситуации из-за "удара по национальной безопасности".