Скандал вокруг утечки секретных планов США набирает обороты: журналист и министр обороны обменялись новыми обвинениями

Журналист говорит, что в команде Трампа сливают военные секреты

Скандал вокруг утечки секретных военных планов США набирает обороты. Министр обороны Пит Хегсет отрицает факт отправки текстовых сообщений о военных операциях, случайно рассекреченных в группе мессенджера Signal.

Впрочем, главный редактор американского издания The Atlantic Джеффри Голдберг опровергает заявления Хегсета. По его словам, чиновники администрации Трампа присылали подробную конфиденциальную информацию об ударах по Йемену в групповой чат. Об этом пишет CNN.

"Он посылал текстовые сообщения о планах войны – когда цели будут нацелены, как они будут нацелены, кто был возле целей", – рассказал Голдберг журналистам. По его мнению, добавить его в чат могли случайно, ведь есть много людей с инициалами JG.

Вот отправляемые сообщения и их перевод:

Ранее администрация признала подлинность сообщений. Представители Конгресса США уже призвали начать расследование из-за возможного нарушения протоколов национальной безопасности. Впрочем, Хегсет продолжает категорически открещиваться от всех обвинений и назвал Голдберга "псевдожурналистом", постоянно распространяющим фейки.

Член Комитета разведки Джим Хаймс подчеркнул, что использование коммерческих приложений для обмена секретной информацией создает "катастрофические риски для безопасности".

Ранее "Телеграф" также писал, что история со сливом секретных планов США в Йемене получила продолжение. В США требуют наказать ответственных.