"Росія повинна рухатися": Трамп знову заговорив про війну в Україні

Останнім часом Трамп майже не коментував тему припинення вогню на території України

Президент США Дональд Трамп, який обіцяв закінчити війну за добу, оприлюднив нову заяву щодо завершення війни в Україні. Про це чинний президент США написав у своїй соціальній мережі Truth.

"Росія повинна рухатися. Занадто багато людей гине, тисячі щотижня, у жахливій і безглуздій війні — війні, яка ніколи не повинна була статися, і не сталася б, якби я був президентом!!!" — написав Трамп.

Останнім часом американський лідер майже не коментував тему припинення вогню на території України. Колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур висловлював думку, що президент США наразі взяв паузу в переговорному процесі щодо врегулювання ситуації.

Одна з останніх заяв на тему переговорів чи перемир’я пролунала 1 квітня. Під час спілкування з журналістами Трамп сказав, що готовий ввести нові санкції проти РФ, якщо Путін "не впорається зі своєю роботою".

Нагадаємо, у січні 2024 року Дональд Трамп заявляв, що якщо його оберуть президентом на виборах, він має намір вирішити війну в Україні "дуже швидко". Він був переконаний, що зможе зробити це, бо дуже добре знає Путіна.

Раніше "Телеграф" писав, що спецпосланець Трампа знову прилетів до Росії, але цього разу не до Москви. Літак представника США сів у Санкт-Петербурзі.