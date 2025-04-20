Ошибочные "репрессии"? Уволенные из-за "Сигналгейта" чиновники обвинили Пентагон в клевете

Увольнение сразу трех чиновников стало ударом по крохотной команде бывшего телеведущего Пита Хегсета, которого Трамп назначил министром обороны

В США трое недавно уволенных из-за скандала с утечкой данных чиновников Пентагона – старший советник министра обороны Дэн Колдуэлл, заместитель руководителя аппарата министра обороны по кадровой политике Дарин Селник и руководитель аппарата заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колин Кэрролл – выступили с обвинениями в адрес министерства. Они заявили, что неназванные должностные лица Пентагона якобы заставили уволить Колдуэлла, Селника и Кэрролла своими "безосновательными нападками", а репутацию этих трех чиновников "оговорили".

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на совместное заявление, выпущенное Колдуэллом, Кэрроллом и Селником. Чиновники заявили, что они "невероятно разочарованы" окончанием своей службы в Пентагоне.

В заявлении сказано, что всех троих сначала отстранили от работы, а 18 апреля вообще уволили, обвинив в якобы "несанкционированном раскрытии конфиденциальной информации". Увольнение стало ударом по крохотной команде бывшего телеведущего Пита Хегсета, которого Трамп назначил министром обороны, поскольку были уволены сразу три старших чиновника.

"Пока нам до сих пор не сообщили, за что именно нас расследуют, ведется ли еще активное расследование, или было ли вообще реальное расследование "утечек" с самого начала", — заявили Колдуэлл, Кэрролл и Селник, добавив, что они понимают важность защиты чувствительной информации, поскольку все имели опыт службы в армии.

При этом чиновники заявили, что, несмотря на увольнение, они все еще поддерживают "великую миссию администрации президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса", которая заключается в возвращении Пентагону "былого величия". Колдуэлл, Кэрролл и Селник надеются, что еще смогут "поддержать эти усилия в разных качествах".

Напомним, 16 апреля стало известно, что одного из ведущих советников министра обороны США, ветерана морской пехоты Дэна Колдуэлла, неожиданно отстранили от работы. Его подозревают в причастности к утечке информации – так называемый "сигналгейт", скандал с утечкой данных переписки в мессенджере Signal, куда случайно добавили редактора издания The Atlantic. Позже СМИ сообщили, что 16 апреля в рамках того же дела был отстранен Колин Кэрролл, руководитель аппарата заместителя министра обороны Стивен Файнберг, а к нему – чиновник Пентагона Дарин Селник.

Что известно о скандале с Signal

Американские чиновники обсуждали военные удары по Йемену в закрытом чате мессенджера. Однако из-за ошибки к переписке в Signal был добавлен редактор The Atlantic Джеффри Голдберг, впоследствии обнародовавший полученную информацию. Чат якобы содержал данные о типах вооружения, целях атак и запланированном времени ударов. Дональд Трамп заверил, что ему ничего не известно о том, как журналист попал в чат его команды по национальной безопасности. В то же время министр обороны США Пит Хегсет опроверг, что речь шла о военных планах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что личные данные американских чиновников утекли в сеть. Речь идет якобы об электронных адресах, мобильных номерах и паролях сотрудников администрации Дональда Трампа.