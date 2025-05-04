BLM повториться? Расистський скандал розділив американців: одні за чорношкірого аутиста, інші за білу жінку

Інцидент трапився на дитячому майданчику у місті Рочестер

У Штаті Міннесота США 36-річна дівчина, на ім'я Шайло Хендрікс назвала дитину з аутизмом, яка намагалася вкрасти у неї щось із сумки — "нігером". Відповідне відео було опубліковане в мережу і це викликало настільки сильний шквал емоцій користувачів, що дехто почав буквально "травити" жінку.

Про це пише Nordfront. Водночас деякі люди збирають гроші, щоб вона могла переїхати, і одночасно хвалять Хендрікс за те, що вона не вибачилася.

Того дня інцидент трапився на дитячому майданчику у місті Рочестер, штат Міннесота, куди Хендрікс приїжджала зі своїм 1,5-річним сином. Вона розповіла, що раптом невідомий хлопчик спробував украсти щось із її сумки і вона відчитала його.

Дитина була чорношкірою, і Хендрікс назвала її "нігером". Пізніше в інтернеті з’явилися повідомлення про те, що дитині п’ять років і вона страждає на аутизм, але ніхто цього не підтвердив.

Тоді ж чоловік, який став очевидцем подій, почав знімати Хендрікс і запитав, як вона може використати це слово по відношенню до дитини, на що вона відповіла, що "якби вона поводилася як "нігер", вона б її так назвала". Незабаром відео опинилося в мережі. Через деякий час після цього багато акаунтів опублікували адресу Хендрікс, номер телефону, номер соціального страхування та іншу інформацію про сім’ю. Почали надходити погрози, і, за словами Хендрікса, вони були дуже серйозними.

"Оператором" відео на телефон виявився сомалієць Шармаке Бейле Омар, якого раніше звинувачували у численних зґвалтуваннях бездомної 16-річної дівчини, яку він та ще один чоловік тримали замкненою у фургоні протягом дня без їжі.

За словами журналістки Сари Філдс, Омар розлютився, коли Хендрікс використовував заборонене слово, оскільки його діти також страждають на аутизм. Він не згадав, звідки він дізнався, що передбачувана п’ятирічна дитина страждає на аутизм, і звідки інші повинні знати про це.

"Всі ці погрози спонукали Хендрікс почати збір коштів в Інтернеті, коли вона зрозуміла, що її сім’ї більше загрожує небезпека. На момент написання статті було зібрано понад 320 000 доларів. Також надходили пропозиції про допомогу від патріотів і націонал-соціалістів, які проживають в цьому районі, у тому числі про різні заходи безпеки. Багато хто з політ зробила жодної спроби вибачитися і що люди хвалять її саме за це", — йдеться у матеріалі.

Реакція соцмережі

У соціальних мережах люди розділилися на два табори. Одні підтримали дівчину через її емоційність через крадіжку речей прямо з її сумки. Інші вважають цей вчинок неприйнятним.

Протести у США

У Штатах є громадський рух, який виступає проти расизму та насильства щодо чорношкірих, особливо проти поліцейського насильства. Воно зветься Black Lives Matter (BLM; з англ. — "Життя чорних мають значення").

Наприкінці травня 2020 року, після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда від рук білого поліцейського Дерека Шовіна, розпочалися масові протести. Імовірно, ці протести стали наймасовішими в історії США, за різними оцінками, у них брало участь 15—26 мільйонів людей. Більшість протестів у США, за даними ACLED, були мирними: у 93% випадків учасники протестів не вдавалися до насильства чи іншої деструктивної діяльності, а насильство та деструктивна поведінка була у менш ніж 10% місць, де відбувалися мирні протести, і були переважно обмежені окремими кварталами, а не поширені в цілому по місту.

Окремі протестні акції, як у США, так і в інших країнах, переростали у зіткнення з поліцією, пограбування, підпали автомобілів, вандалізм щодо історичних пам’яток. Акції 2020 року швидко поширилися територією США, на відміну від, наприклад, Лос-Анджелесського бунту 1992 року, і вийшли за межі законного ненасильницького протесту, яким рух Black Lives Matter був відомий до цього

Як розповідав "Телеграф", у серпні минулого року нинішній президент США Дональд Трамп образив свою суперницю Камалу Гарріс расистським висловом.