Чиновник, катавшийся в Москву к Путину, станет советником Трампа по нацбезопасности: что известно

В администрации не в восторге от кандидата

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф станет новым советником Дональда Трампа по национальной безопасности. Он является главным претендентом на замену Майка Уолтца, покинувшего должность после утечки информации из правительственного чата, где обсуждались военные действия.

О возможной ротации сообщили источники "Телеграфа", а также подтвердили Fox News и Politico. По информации журналистов, решение было принято после внутреннего расследования, связанного с публикацией The Atlantic. В материале речь шла о Signal-чате, к которому случайно был добавлен главный редактор издания. Утечка вызвала волну критики относительно прозрачности работы Совета нацбезопасности США.

Напомним, Майк Уолтц занимал должность советника Трампа по нацбезопасности с начала второго президентского срока, до этого был конгрессменом от Флориды и служил в "зеленых беретах". Его заместитель Алекс Вонг, координировавший создание кризисной команды в отношении Хуты, также был уволен.

Как пишет The New York Post, бывший адвокат и разработчик недвижимости, а ныне спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, ведет переговоры с Россией и Ираном самостоятельно, без экспертных советников и даже с привлечением кремлевских переводчиков, что противоречит дипломатическому протоколу США. Один из чиновников, комментируя ситуацию, охарактеризовал Уиткоффа как "хорошего парня, но неуклюжего чертового идиота". В частности, на прошлой неделе Уиткофф встречался с Владимиром Путиным без привычной группы советников — при этом президент РФ был в сопровождении чиновников. Бывший посол США в России Майкл Макфол критически заявил, что Уиткофф "действует как почтальон Путина, а не переговорщик", намекая на отсутствие серьезного дипломатического подхода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Соединенные Штаты пока не покидают переговорный процесс. По словам вице-президента Джей Ди Венса, администрация Дональда Трампа берет еще 100 дней на попытку сблизить позиции Киева и Москвы, поскольку между сторонами сохраняется "очень глубокая пропасть" во взглядах на мирное урегулирование.