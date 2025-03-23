Переговорщик Трампа ведет бизнес с олигархом из украинского санкционного списка: кто такой Леонард Блаватник

Миллиардер разбогател на приватизации российской нефтяной и алюминиевой промышленности

Специальный представитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф имеет длительные партнерские отношения с миллиардером Леонардом (Леном) Блаватником. Против последнего Украина ввела санкции в конце 2023 года.

В деловых американских деловых СМИ есть много информации о совместных делах Witkoff Group с Access Industries. Издание The Real Deal неоднократно писало об их проектах по недвижимости — например, по строительству отеля и гольф-клуба, роскошных апартаментов и еще одних апартаментов, но в другом месте.

В целом их формат сотрудничества весьма типичен для высокобюджетных проектов Нью-Йорка — Witkoff Group имеет экспертизу на местном рынке недвижимости и знакомства с подрядчиками, а Access Industries Блаватника представляет финансирование.

65-летний Леонард "Лен" Блаватник (Леонид Валентинович Блаватник) – британский и американский предприниматель и промышленник. Уроженец Одессы, но в 1978 году в 21-летнем возрасте иммигрировал с семьей из Советского Союза в США. Окончил Колумбийский университет со степенью бакалавра искусств и бакалавра наук, Гарвардскую школу бизнеса со степенью магистра делового администрирования. В 2017 году получил титул рыцаря от королевы Елизаветы II за заслуги в филантропии.

Своё состояние он заработал еще в 1990-х годах во время приватизации российской нефтяной и алюминиевой промышленности, которой он занимался совместно с олигархом Виктором Вексельбергом. К слову, Вексельберга считают одним из наиболее близких к Кремлю олигархов, за что его внесли в санкционный список США в 2018 году, а ЕС, Британии и Украины в 2022.

Абрамович, Вексельберг и Блаватник

Из-за этой связи за действиями Блаватника внимательно следили компетентные органы в США. В СМИ сообщали, что поэтому он начал заниматься политической благотворительностью. С 2015 до 2018 года пожертвовал 7,6 млн долларов республиканцам, 1 млн инаугурационному комитету президента Дональда Трампа во времена его первой каденции. Демократам он тоже пожертвовал полмиллиона демократам.

Хотя Блаватник долго пытался избавиться от российского имущества, однако у него возникали с этим проблемы из-за сотрудничества с Вексельбергом. Он окончательно продал свои акции в российском производителе алюминия United Co. Rusal International PJSC лишь в конце 2022 года, тогда по оценкам Bloomberg это ему принесло 610 миллионов долларов.

В СМИ также появлялась информация и о связях с другими российскими олигархами. Например, в начале 2022 года ему приписывали покупку футбольного клуба "Челси" у Романа Абрамовича.

Сейчас холдинговая группа Блаватника Access Industries владеет контрольным пакетом акций Warner Music, 20% нефтехимического концерна LyondellBasell, а также компанией DAZN Group Ltd, занимающейся спортивными трансляциями.

По данным Bloomberg, он находится на 37 месте в списке богатейших людей мира с состоянием в 39,9 миллиарда долларов.

Как сообщалось ранее, Уиткофф недавно выступил с рядом заявлений по поводу Украины. Некоторые из них не только странные, но и вызывают возмущение, так как повторяют пропаганду Кремля.