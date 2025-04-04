Отношения с падчерицей и любовь к Путину: чем еще известен отец Илона Маска Эррол

Семейные драмы Маск не раз становились причинами обсуждений в СМИ

Эррол Маск, отец миллиардера Илона Маска, недавно опозорившийся из-за любви к Путину, является одной из самых противоречивых фигур в семье известного бизнесмена. Он родился в 1946 году в Претории, Южно-Африканская Республика и построил карьеру сначала как пилот, позже стал инженером-электромехаником, девелопером по недвижимости и бизнес-консультантом.

Профессиональная деятельность и бизнес

Прежде чем уйти на пенсию, Эррол работал в разных сферах. Он был не только пилотом и инженером, но и моряком и застройщиком. По информации американских СМИ, он также был совладельцем изумрудного рудника у озера Танганьика в Замбии, которую приобрел за 40 000 фунтов стерлингов после продажи самолета.

В одном из интервью для Business Insider Эррол утверждал: "У нас было столько денег, что мы даже не смогли закрыть свой сейф". Однако его сын Илон опровергает утверждение отца о том, что тот инвестировал в его первую компанию Zip2.

Семейные связи и скандалы

В 1970 году Эррол женился на Мэй Маск, работавшей моделью и диетологом. У супругов родилось трое детей: Илон, Кимбал и Тоска. Однако брак длился всего 9 лет и закончился разводом. Позже Мэй заявляла, что испытывала физическое насилие со стороны мужчины, а также, что он ей изменял.

Мэй Маск в молодости

После развода опеку над детьми получила Мэй, но позже Илон и Кимбал переехали жить к отцу. Отношения между Эрролом и Илоном со временем ухудшились. В интервью Илон описывал своего отца как "ужасного человека" и говорил, что тот "совершил почти каждое преступление, которое только можно представить".

Кимбал Маск, брат Илона Маска

Тоска Маск, голливудский продюсер

Илон Маск со своей мамой

Эррол женился во второй раз.. Его избранницей стала Гайде Безуйденгаут. Некоторые СМИ сообщали, что этот брак длился 18 лет, однако сам Эрол в австралийском радиошоу утверждал, что они были женаты всего два года. В этом браке родилось двое детей.

Крупнейший скандал разразился в 2018 году, когда стало известно, что 72-летний Эррол стал отцом ребенка от своей бывшей падчерицы Яны Безуйденгаут, которая на 40 лет младше его. Эррол воспитывал Яну с четырехлетнего возраста. Позже у пары родился еще один ребенок. Сам Эррол называл рождение первого ребенка от падчерицы "импульсивным поступком".

В 1998 году Эррол Маск снова попал в новости. Произошло это после инцидента с налетчиками. По его словам, он застрелил троих из шести или семи нападавших, ворвавшихся в его дом в Йоханнесбурге. Суд оправдал его.

В политической жизни Эррол был активным противником апартеида. По информации The New York Times, в 1972 году он был избран в городской совет Претории от Прогрессивной партии, выступавшей против апартеида (официальная политика расовой дискриминации, сегрегации и угнетения). Однако в интервью он высказывал мнение, что жизнь в Южной Африке времен апартеида была "лучшей" и "безопаснее", чем сейчас.

Недавние заявления

В феврале 2025 Эррол публично раскритиковал родительские навыки Илона, заявив, что тот "не был хорошим отцом" и слишком полагался на нянь, особенно после смерти своего первого ребенка от синдрома внезапной детской смерти.

В марте 2025 Эррол сделал резонансное заявление для Daily Mail о том, что Китай якобы пытается завербовать его 7-летнего сына Эллиота Раша (сводного брата Илона) для участия в игровом турнире. "Они говорят, что он станет самым большим в Китае. Они говорят, что он плодотворный геймер и он чемпион", — сообщил Эррол.

Также в этом интервью Эррол прокомментировал заявления правого влиятельного лица Эшли Сент-Клер, утверждающего, что родила ребенка от Илона Маска. Он уклонился от прямого ответа, отметив: "Мне было бы очень странно, если бы женщина сказала, что родила ребенка от Илона, и публично рассказывала об этом людям. Если окажется, что это неправда, она будет немного безумной, вам не кажется?"

Ранее "Телеграф" писал, что отец Маска раскрыл секрет сына, почему он разлюбил Украину. Это не из-за деловых интересов, говорит Эрол Маск.