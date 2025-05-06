Соглашение о недрах — стратегическое оружие Трампа против Путина? В США объяснили настоящую цель

В команде Трампа объяснила стратегическое значение соглашения с Украиной

Соглашение о недрах между Украиной и США может стать своеобразным рычагом влияния на Россию во время предстоящих переговоров о перемирии или прекращении огня. Эта стратегическая инициатива принадлежит лично действующему президенту США Дональду Трампу, видящему в ней мощное дипломатическое средство.

Об этом рассказал глава американского Министерства финансов Скотт Бессент во время своего выступления на конференции в институте Милкена в Калифорнии. "Он (президент США Дональд Трамп — ред.) считает, что соглашение принесет несколько результатов. Во-первых, это дало бы ему больше рычагов влияния на российское руководство, когда придет время обратиться к ним. Соглашение должно показать России, что США никуда не уйдут из Украины", — отметил Бессент.

Скотт Бессент - фото Getty Images

Руководитель Минфина США также отметил экономические преимущества этой договоренности. По его словам, усиление экономического сотрудничества и развитие инвестиционных связей между Украиной и США составляют второй важный аспект соглашения.

Бессент особо подчеркнул справедливый характер подписанного документа. "50 на 50, поровну. Это не соглашение, которое предлагает Китай своим партнерам — "подпишите, а мы заберем все ваши полезные ископаемые". Смысл этого соглашения — экономическое партнерство, инвестиции и гарантии безопасности", — подытожил министр.

Напомним, Украина и США заключили стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и сотрудничества в сфере критически важных полезных ископаемых. Случилось это в ночь на 1 мая. Документ включает 57 наименований минералов. Верховная Рада должна принять законопроект о ратификации соглашения. Вероятно, это произойдет 8 мая.

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