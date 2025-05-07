Военная помощь в обмен на принятие депортированных? Белый дом направил Украине "чрезвычайный запрос" — WP

Аналогичное предложение получили некоторые другие страны

Команда президента США Дональда Трампа призвала Украину в разгар войны принять депортированных из Соединенных Штатов граждан иностранных стран. Украинская сторона еще не дала официального ответа на это предложение.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на соответствующие документы. Отмечается, что это "чрезвычайный запрос" для Украины, которая находится в состоянии войны и зависит от американской военной и финансовой поддержки для своего выживания.

Как отреагировали украинские власти

Соответствующее предложение Киев получил в конце января. Украинская дипломатка сообщила в посольство США, что ее правительство ответит, как только сформулирует позицию. Известно, что аналогичные предложения были направлены ряду других стран примерно в тот же день.

Два украинских чиновника, знакомых с этим вопросом, на условиях анонимности, заявили, что эта тема никогда не обсуждалась на самом высоком уровне. Один из чиновников сказал, что ему неизвестно о каких-либо "политических требованиях", выдвинутых Соединенными Штатами относительно того, чтобы Украина принимала депортированных.

США хочет использовать зависимость Украины

Издание пишет, что риторика Трампа не раз демонстрировала, что готов воспользоваться зависимостью Украины от военной помощи США. Вместе с тем, в документах, с которыми ознакомилась газета The Post, зафиксировано, что украинский дипломат напомнил американским коллегам, что хотя Украина имеет "солидный опыт возвращения своих граждан после их выселения Соединенными Штатами", правительство в Киеве сталкивается с реальностью "острых обстоятельств военного времени".

Бывшие американские чиновники заявили, что диалог между США и Украиной по поводу депортаций был необычным. По их данным, он не был частью ни одной обычной дипломатической переписки.

Ряд стран согласились принять депортированных из США

Несколько правительств Латинской Америки, включая Сальвадор, Мексику, Коста-Рику и Панаму, согласились принимать депортированных, не являющихся их гражданами. Чтобы получить согласие, администрация Трампа предоставила правительству Сальвадора миллионы долларов за размещение депортированных США в пресловутой тюрьме. Другие страны, пишет издание, она запугивала тарифными угрозами и другими мерами. В частности, в случае с Панамой — угрозами вернуть Панамский канал.

По мнению директора по Америке и Европе гуманитарной организации Refugees International Яэль Шахер, похоже, администрация Трампа нацелена на страны, зависящие от Штатов. В частности, те, что стремятся заслужить их расположение или находятся под давлением.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп готов возобновить работу известной тюрьмы-острова Алькатрас, которая была закрыта более 60 лет назад. Он объяснил это тем, что следует покончить с "страданием Америки от жестоких, насильственных и рецидивистов, отбросов общества".