"Мелания снова беременна?": Трампа высмеяли на фоне его очередного "важного" заявления

Смеяться над своим лидером американские комики не боятся

После того как Дональд Трамп объявил, что вскоре сделает очередное "впечатляющее" объявление, американские телеведущие начали наперегонки смеяться над загадочностью американского президента. Президент США заявил: "Это будет одно из важнейших заявлений среди сделанных за последние годы". Одним из первых отреагировал Джимми Киммел, пошутив: "Может, Мелания снова беременна? Было бы мыло – еще один ребенок в Белом доме".

Как сообщает Daily Beast, ведущий в привычном для себя стиле высмеял и нечеткость сроков обещания. "Видимо, узнаем в четверг, пятницу или понедельник", — пошутил он.

Киммел соронизировал, что подобные анонсы время от времени оказываются достаточно мелочными: "Надеюсь это не будет очередной набор его NFT? Или новость, что он выиграл у себя же турнир по гольфу. Это похоже на отца-гэмблера, который говорит семье: "У меня для вас большая новость – мы переезжаем в трейлер".

Он продолжил и добавив, что содержание нового объявления Трампа может быть разносторонним: оттого, что он объявляет новые тарифы до того, что генеральным прокурором США станет Гэри Бьюзи – американский актор, поддерживавший Дональда Трампа еще во время президентских выборов в 2016 году.

Не только Киммел воспользовался возможностью посмеяться над главой Штатов. Ведущая Дези Лидик, которая на этой неделе возглавляет The Daily Show, также присоединилась к марафону шуток. Она отметила, что обещание "объявления на определенную тему" может означать что угодно: "Это может быть как заявление "Я достиг мира на Ближнем Востоке", так и "Я попробовал букатини и больше никогда не вернусь к обычным спагетти".

Показав видео с обещанием Трампа, что это объявление будет положительным, ведущая отметила, что лучше будет придерживаться меньших ожиданий: "В последний раз, когда вы делали "положительное заявление", оно заключалось в том, что вы разрушаете нашу экономику", намекая на введенные Дональдом Трампом тарифы.

Посмеялась она и по привычке Дональда Трампа не выполнять свои обещания. Во время своего первого президентского срока он заявил, что в течение двух месяцев сделает громкое заявление о замене политики одной из самых масштабных реформ Обамы в сфере здравоохранения. "Эти два месяца были шестьдесят девять месяцев назад. Великолепная работа", — с сарказмом отметила она.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Пентагон снова допустил ошибку в сфере безопасности данных — направил конфиденциальное приглашение с открытым списком адресатов.