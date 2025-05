У Трампа второй раз оскандалились в важном вопросе

В Пентагоне ничего не научились после того, как летели головы

В Пентагоне, похоже, не сделали никаких выводов после громкого скандала с утечкой данных в мессенджере Signal. Американское военное ведомство допустило новую серьезную ошибку в сфере защиты информации, разослав закрытое приглашение на конкурс с открытым списком почти 500 адресатов.

На это нарушение обратила внимание бывшая сотрудница коммуникационного отдела Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Мария Попова. По ее информации, Армия США объявила закрытый конкурс среди подрядчиков и разработчиков для поиска технологических решений по операционным задачам на поле боя, в частности, обеспечению защищенных коммуникаций и сетей.

В электронном письме с условиями конкурса, присланном в среду, 7 мая 2025 года, военные открыто показали все 492 электронных адреса получателей. Ирония ситуации состоит в том, что ведомство, которое ищет решения для защищенных коммуникаций, само не соблюдает базовые правила кибербезопасности.

В одном из ответов на это письмо указано: "Maybe start looking for technology that doesn’t compromise 492 email addresses- oh wait — it’s called bcc. Why not try it." ("Возможно, стоит начать искать технологию, которая не компрометирует 492 электронных адреса — о, погодите — она называется скрытой копией. Почему бы не попытаться ее использовать").

"Занавес. А вы говорите кибербезопасность", — подытожила Мария Попова.

Напомним, недавно в США вспыхнул скандал "Сигналгейт", когда высокопоставленные чиновники из-за ошибки добавили постороннего журналиста к закрытому чату в мессенджере Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.

Ранее "Телеграф" писал, что уволенные из-за "Сигналгейта" чиновники обвинили Пентагон в клевете.