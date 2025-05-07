Без оружия и рисков: Чалый объяснил, что принесет Украине соглашение о недрах с США

Недра остаются украинскими, но риски тоже

Ресурсное соглашение между Украиной и США, за ратификацию которого Верховная Рада может голосовать 8 мая, не содержит никаких гарантий по поставкам оружия и создает риски выведения средств из бюджета. При этом у Соединенных Штатов будет преимущество в управлении совместным инвестиционным фондом, несмотря на официальное условие паритета 50/50.

Документ рассматривается скорее как политический шаг навстречу администрации Дональда Трампа, чем экономическое соглашение. Об этом чрезвычайный и полномочный посол Украины, руководитель Украинского медиацентра Валерий Чалый сказал в интервью 24 каналу.

Особое внимание Валерий Чалый обратил на аспект безопасности соглашения. Несмотря на распространенное мнение о связи документа с поставкой американского оружия, дипломат подчеркнул: "С точки зрения оружия это соглашение не то, что не гарантирует. Оно вообще этого почти не касается никак. Никаким образом".

Беспокойство вызывает и финансовая сторона сделки. "Я вижу, что создается особый режим. Даже если американцы его не используют, то у нас его можно использовать. То есть, есть средства, которые могут быть выведены из бюджета", — предупредил дипломат.

Несмотря на официальные заявления об равных условиях, "Соединенные Штаты будут все же иметь преимущество в управлении украинским инвестиционным фондом, а также участия в украинских инвестиционных проектах". Чалый считает, что это не удивительно, ведь "американская сторона хотела, чтобы в таких структурах был подавляющий голос американцев".

Также эксперт выразил обеспокоенность прозрачностью процесса ратификации. "Если бы это было прозрачно, не публично, я не говорю публично, прозрачно. То есть вносится этот пакет правильно, сразу вносятся предложения по изменениям законодательства, показывается депутатам… Но этого всего не сделано", — отметил Чалый.

Дополнительное напряжение создает беспрецедентное давление на народных депутатов. "Особенно мне было странно услышать такое давление со стороны президента Украины Владимира Зеленского, где он пригрозил, что американцы должны снять визы, отменить американские визы тем депутатам народным, которые не проголосуют", — рассказал посол.

Несмотря на все недостатки соглашения, Чалый признает его положительное значение в контексте текущей ситуации безопасности: "Если думать сегодняшним днем, а мы вынуждены часто ставить приоритет безопасность… Здесь позитив гораздо больше, гораздо больше на сегодня".

Посол также не скрывает, что соглашение имеет важное значение в контексте отношений с администрацией Дональда Трампа: "Я считаю, что это наш такой вклад и наш шаг навстречу. Для того чтобы Дональд Трамп мог отчитываться, как он уже это сделал о том, что соглашение является частью его 100 дней успеха".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что соглашение о ископаемых может столкнуться с подводными камнями в Раде. Депутаты не получили всех документов.