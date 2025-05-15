Трампа соблазняли гуриями сразу после прилета в ОАЭ: диковинное зрелище попало на видео

Эмираты устроили Трампу традиционное шоу

Президента США Дональда Трампа сразу после прилета в ОАЭ встретили необычным шоу с национальным танцем "Аль-Аяла". Женщины в традиционной одежде размахивали длинными волосами, а мужчины пели и танцевали с бамбуковыми палками.

Кадры пышной церемонии мгновенно разлетелись соцсетями. Видео яркой встречи опубликовала помощница Трампа Марго Мартин в своем аккаунте X.

Трамп прибыл в ОАЭ после короткого визита в Катар. В аэропорту его встретил президент Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян. Марго Мартин подписала видео: "Церемония поздравления в ОАЭ продолжается!"

На кадрах видно, как президент США наблюдает за экзотическим поздравлением. Молодые эмирские красавицы в традиционных костюмах выстроились рядами по бокам и ритмично махали длинными волосами из стороны в сторону. Позади них мужчины держали тонкие бамбуковые палки и танцевали в такт барабанной музыке.

"Аль-Аяла" — это известный эмирский танец, который ЮНЕСКО признало культурным наследием. Выступление включает игру на барабанах, поэтическое пение и скоординированные танцевальные движения. Молодые женщины размахивают волосами, а мужчины стоят в два ряда друг напротив друга с палками, символизирующими оружие.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трампа помпезно встретили в Катаре. Для американского президента устроили целое шоу – его сопровождали полицейские "Теслы" и всадники на верблюдах.