Британцы обнаружили пропавший манускрипт XIII века: он очень раздражает Трампа

В Гарварде случайно обнаружили оригинал Великой хартии

Около 80 лет в библиотеке Гарварда лежал документ, который все считали копией. Оказалось – это настоящая Великая хартия вольностей, написанная 725 лет назад.

Британские историки случайно обнаружили этот оригинал, когда просматривали электронный архив университета. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Профессор Дэвид Карпентер из Королевского колледжа Лондона обнаружил находку 13 декабря 2023, пишет издание. Он исследовал цифровой архив Гарварда и наткнулся на фото документа HLS MS 172. Пергамент по ошибке датировали 1327 годом и считали обычной копией.

Карпентер сразу связался с коллегой Николасом Винсентом из университета Восточной Англии. После детального изучения снимка эксперт подтвердил – это настоящий оригинал. Спектральное сканирование доказало подлинность документа.

Текст написан на латыни на овечьем пергаменте, сообщает издание. Его создали в 28-й год правления короля Эдуарда I – 1300 года. За 725 лет существования хартия сохранилась в хорошем состоянии.

Гарвард купил документ 1946 всего за $27,50, отмечает The Washington Post. Теперь это 24-й известный оригинал Великой хартии вольностей. Остальные хранятся в британских музеях, соборах, а также в парламенте Австралии и Национальном архиве США.

Находку обнаружили в особый момент – когда Гарвард конфликтует с администрацией Трампа, пишет издание. Университет отказывается выполнять требования правительства после кампусных протестов по поводу конфликта между Израилем и Газой. В ответ администрация Трампа прекратила федеральное финансирование Гарварда на 450 миллионов долларов.

Карпентер назвал "почти провиденциальным" то, что оригинал Великой хартии был найден именно сейчас, сообщает The Washington Post. Ведь документ устанавливает принцип: правитель подчиняется закону. Монарх не может просто сказать "долой голову" или забрать землю — он должен соблюдать законы.

Что такое Большая хартия вольностей

Большая хартия вольностей (Magna Carta Libertatum) – один из важнейших правозащитных документов западной цивилизации. Король Иоанн Безземельный подписал ее в 1215 году под давлением восставших баронов. Документ ограничивал королевскую власть и устанавливал принцип верховенства права — даже монарх должен соблюдать законы. Хартия стала основой Декларации независимости США, американской Конституции и современного международного права по правам человека.

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