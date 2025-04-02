Администрация Трампа разрушает надежды на возвращение домой для тысяч украинцев

Переселенцы с оккупированных территорий теряют надежду

Украинцы из оккупированных Россией территорий теряют надежду вернуться домой из-за подхода администрации Трампа к мирным переговорам. Выехавшие из Мелитополя и других захваченных городов люди видят, что вопрос оккупированных территорий даже не обсуждается.

Многие переселенцы остались жить неподалеку от фронта, ожидая скорого возвращения, но теперь понимают, что могут никогда не увидеть родных. Об этом пишет Financial Times.

В частности, в статье говорится об учительнице из Мелитополя по имени Екатерина. Женщина покинула город три года назад и переехала в Запорожье. "Мы видим, что вопрос оккупированных территорий даже не на столе переговоров. Мы не увидим наших родителей скоро", – говорит она.

Фото FT

По данным Киевского международного института социологии, количество украинцев, готовых к территориальным уступкам ради быстрого мира, выросло с 8% в декабре 2022 года до 39% в марте 2025-го. Однако переселенцы с оккупированных территорий хотят не просто мира, а справедливого решения.

Максим, тоже выехавший из Мелитополя в Запорожье, рассказал журналистам FT, что оставил все свое имущество, включая три квартиры. "Нужно иметь возможность по крайней мере туда поехать, увидеть наших людей, снова зайти в наши квартиры, возможно, продать их. Иначе мы просто придем в упадок", — говорит он.

Как пишет Financial Times, тревогу вызывают заявления представителей Трампа и его недавнее решение приостановить военную помощь Киеву. Стив Виткофф, посланник президента США, недавно поддержал позицию Кремля о том, что оккупированные регионы провели "референдумы", где люди якобы хотели быть во власти России. На самом деле эти "референдумы" происходили под дулами автоматов и не признаны в мире.

Издание также обращает внимание, что территориальные претензии России выходят за пределы уже захваченных территорий и включают в себя город Запорожье, где никогда не было российских войск. Вероника, учительница из района Энергодара, комментирует эти претензии просто: "Можешь писать что угодно на заборе, но это не делает его твоим".

Ее 81-летняя мать смогла выехать из оккупации только в прошлом году после кампании насилия и принудительной ассимиляции населения, проводимой Россией на оккупированных территориях. "Я не хочу, чтобы погибало больше людей. Но я хочу справедливости", – цитирует издание слова Вероники.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что у Трампа рассказали, когда может наступить полное прекращение огня в Украине. Кроме того, Виткофф заявил, что доверяет Путину.