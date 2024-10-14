"Welcome to Ukraine": журналист показал жуткое состояние дороги на пропускном пункте "Шегини" (видео)

Такой дорогой встречают гуманитарные грузы, военную помощь, волонтеров, иностранцев и тех украинцев, которіе возвращаются домой

Дороги на пункте пропуска "Шегини" на границе Украины с Польшей во Львовской области находятся в печальном состоянии. Колеса машин буквально проваливаются в гигантские ямы.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Брудні ігри", автором которого является украинский журналист Евгений Плинский. Он отметил, что по этой дороге в страну заезжают различные грузы, волонтеры, украинцы и т.д.

"Именно такой "дорогой" мы встречаем гуманитарные грузы, военную помощь, волонтеров, иностранцев и тех украинцев, которые по призыву страны возвращаются домой. Это наш лозунг "welcome to ukraine", который на сегодняшний день выглядит так", — написал он в описании под видео.

Стоит отметить, что Госпогранслужбе еще летом сообщали, что 26 августа в пункте пропуска "Шегини – Медика" начался ремонт дорожного покрытия, который планировали завершить до середины октября 2024 года.

Плинский в свою очередь добавил, что "в 2023 году ГТСУ передала п/п Госагентству восстановления и развития инфраструктуры, которое должно заниматься ремонтом, строительством и обслуживанием".

"С кого спрашивать, если сегодня вообще не понятно, что с этим агентством происходит, кем оно руководствуется и кому подчиняется", — добавил он.

Также Плинский подчеркнул, что весной 2023 года руководитель Госагентства Мустафа Найем анонсировал ремонт "Шегини", как один из приоритетных. Однако 10 июня стало известно, что он уходит с поста главы Госагентства.

"С июня 2024 г. Найема в Госагенстве нет, как нет и обещанной строительной техники и дороги в "Шегинях". С кого спрашивать, если сегодня вообще не понятно, что с этим агентством происходит, кем оно руководствуется и кому подчиняется. Поэтому ямы на границе становятся глубже, машинам из них выбираться все труднее, а мнения людей, которые по ним едут, все грустнее", — подчеркнул Плинский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве во время войны планируют ремонт парка за десятки миллионов гривен.