Пришло время: Киев хочет начать возвращение украинцев из ЕС домой

Украина хочет заняться разработкой соответствующих программ с ЕС

Киев хочет начать работу с Европейским союзом относительно вопросов возвращения украинцев домой. Однако для этого необходимо создать необходимые условия непосредственно в Украине.

Об этом рассказал министр иностранных дел Андрей Сибига во время выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии. Его слова приводит РБК Украина.

"Пора ставить вопрос о разработке Европейским Союзом программ возвращения украинцев. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. От условий безопасности, медицинских услуг, восстановления жилья. Это должно быть на повестке дня", — сказал он.

По его словам, сейчас его министерство работает с Еврокомиссией по поводу создания инициатив, которые будут поощрять украинцев возвращаться домой. Подобные инициативы, говорит Сибига, должны создавать положительную мотивацию для того, чтобы украинцы выбирали возвращение на родину.

Как сообщалось ранее, украинское правительство планирует создать новое министерство, которое займется вопросами возвращения украинцев из других стран. При этом Кабмин не хочет делать это силой, вместо того предпочтя создать подходящие условия в Украине.

Как именно этот замысел будет реализован, пока не известно. О запуске работы министерства пока не сообщалось, но ожидается, что это произойдет в "ближайшее время".